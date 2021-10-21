Школярам в Одесі заборонять користуватися мобілками

Відповідний документ депутати вирішили розробити протягом найближчого місяця.

У міській раді Одеси хочуть заборонити місцевим школярам користуватися мобільними телефонами у навчальних закладах. Мерія планує розробити відповідні правила.

Про це повідомляє "Таймер".

Це питання обговорили на засіданні комісії Одеської міськради з питань освіти.

Підняла тему одна із депутаток міськради від ОПЗЖ. За її словами, використання мобільних телефонів у школі сильно відволікає учнів, а також вчителів, і так далі тривати не може. Тому, наголосила вона, необхідно придумати якісь обмеження щодо використання учнями гаджетів у школах.

Пропозицію підтримали інші члени комісії.

Як зазначила очільниця міського департаменту освіти Олена Буйневич, просто забирати телефони у дітей перед початком уроку, незаконно, оскільки вони є особистою власністю дітей.

"Єдине, що можна зробити, це включити в правила внутрішнього розпорядку шкіл вимогу, щоб перед початком уроку діти вимикали телефони, або переводили їх в беззвучний режим, а також ховали в рюкзаки або сумки", - сказала Буйневич.

Відповідний документ депутати вирішили розробити протягом найближчого місяця.

Нагадаємо, що школярі в Одесі зможуть вийти з "дистанційки" і повернутися за парти вже від 1 листопада. Але це можливо за умови, якщо у закладах освіти буде досягнуть 100% вакцинації від COVID-19 серед педагогів.

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