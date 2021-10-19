Вогонь охопив одяг дитини: школяр помер через вибух телефона на онлайн-уроці

Телефон вибухнув просто під час зарядження.

Учень п'ятого класу школи у В'єтнамі помер після вибуху телефона. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Дитину врятувати не вдалося.

Про це пише Mirror з посиланням на місцевого чиновника.

Хлопчик, імені якого так і не повідомили, був на онлайн-занятті заняття вдома в провінції Нгеан через Covid-обмеження в країні. Він навчався в п'ятому класі початкової школи Нам Ань.

Також читайте У Шотландії в житловому кварталі прогримів потужний вибух: є постраждалі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, він був в навушниках під час інциденту. Сусіди підбігли до будинку і терміново відвезли хлопчика до лікарні, але той помер вночі.

Виробник телефону невідомий. Також невідомо, чи підходить кабель для зарядки до телефону.

Чиновник системи освіти Ле Чунг Сон підтвердив цю новину і сказав, що вони відвідали сім'ю, щоб висловити співчуття. Зазначається, що поліція розслідує справу, але місцеві ЗМІ заявили, що сім'я хлопчика не хоче, щоб інцидент розслідувався.

Раніше, 18-річний студент коледжу в Індії помер після того, як його ліжко загорілася через телефон підключений до зарядного пристрою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання