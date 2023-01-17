Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что нельзя делать на Крещение 19 января 2023 года

Дата публикации
Просмотры
244
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что нельзя делать на Крещение 19 января 2023 года

Крещение – что нельзя делать

Рассказываем, что нельзя делать на праздник Крещения в материале ТСН.ua

19 января завершаются рождественско-новогодние праздники. Считается, что именно в этот день Иоанн предтеча окрестил Иисуса в Иордане. Именно поэтому в этот день так много внимания уделяется воде, считается, что вода в этот день смывает все невзгоды, имеет целебные свойства, лучшую энергетику в году. По традиции на Крещение погружаются в проруби, освященной водой окропляют дома. Во второй святой вечер, как раз перед Крещением готовят голодную кутью.

Приметы и поверья, что нельзя делать на Крещение

  • Не нужно плакать на Крещение, потому что если 19 января лить слезы, можно проплакать до следующего праздника. Этот день нужно провести без ссор и слез.
  • Нельзя стирать, таким образом вода оскверняется.
  • Запрещено делать любую работу, в том числе убирать, вязать, шить.
  • Также нельзя даже выносить мусор – праздник, направленный на очищение от грехов.
  • Нельзя гадать, иначе нагадаете беду.
  • В долг деньги на Крещение  лучше не давать — можно привлечь бедность в дом.
  • Дорогие подарки – плохая примета на Крещение.
  • Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.
  • Набирая воду или погружаясь в прорубь, нельзя ссориться, быть обиженным, злым. Иначе от негативных мыслей вода потеряет свои целебные свойства. Следует это делать только с чистой душой и добрыми помыслами
  • Не стоит употреблять алкоголь перед тем, как погружаться в воду.
  • И не забудьте в этот день говорить близким добрые слова — на Крещение они обладают особой силой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
244
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация