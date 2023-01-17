Что нельзя делать на Крещение 19 января 2023 года

Рассказываем, что нельзя делать на праздник Крещения в материале ТСН.ua
19 января завершаются рождественско-новогодние праздники. Считается, что именно в этот день Иоанн предтеча окрестил Иисуса в Иордане. Именно поэтому в этот день так много внимания уделяется воде, считается, что вода в этот день смывает все невзгоды, имеет целебные свойства, лучшую энергетику в году. По традиции на Крещение погружаются в проруби, освященной водой окропляют дома. Во второй святой вечер, как раз перед Крещением готовят голодную кутью.
Приметы и поверья, что нельзя делать на Крещение
- Не нужно плакать на Крещение, потому что если 19 января лить слезы, можно проплакать до следующего праздника. Этот день нужно провести без ссор и слез.
- Нельзя стирать, таким образом вода оскверняется.
- Запрещено делать любую работу, в том числе убирать, вязать, шить.
- Также нельзя даже выносить мусор – праздник, направленный на очищение от грехов.
- Нельзя гадать, иначе нагадаете беду.
- В долг деньги на Крещение лучше не давать — можно привлечь бедность в дом.
- Дорогие подарки – плохая примета на Крещение.
- Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.
- Набирая воду или погружаясь в прорубь, нельзя ссориться, быть обиженным, злым. Иначе от негативных мыслей вода потеряет свои целебные свойства. Следует это делать только с чистой душой и добрыми помыслами
- Не стоит употреблять алкоголь перед тем, как погружаться в воду.
- И не забудьте в этот день говорить близким добрые слова — на Крещение они обладают особой силой.
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