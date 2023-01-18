Крещение Господне: когда набирать воду – 18 или 19 января и как ее хранить

Праздник Крещения Господня христиане восточного обряда отмечают 19 января, ему предшествует Крещенский Сочельник. Соответственно, 18 и 19 января в церквях святят воду, которая считается святой и целебной.

Что такое святая вода? Это обычная по составу и происхождению вода, которая после совершения молебна, именуемого водосвятием, приобретает целебные свойства по вере благочестиво использующих людей.

Когда и где набирать воду на Крещение – 18 или 19 января

Воду можно набирать в храме после молебна 18 января, когда ее освятят и в любое время 19 января. Верующие могут выбрать любой из этих дней, поскольку освящение совершается одинаково. Агиасма, так называемая святая вода (в переводе с греческого "святыня") обладает чудотворными и целебными свойствами.

Церковь подчеркивает, что прийти в церковь и набрать воду этого недостаточно. Сила воды в ее символическом смысле благословения от Бога, в духовности, вере того, кто ее использует. Освященная вода способна долго сохранять целебные свойства, но для этого христиане должны соблюдать Божьи законы.

Воду можно набирать в небольшие емкости и освятить в храме. Также воду можно набрать сразу в храме или в освященном водоеме. Чтобы освятить воду из дома, ее необходимо заранее набрать в емкости и принести в храм.

Как хранить освященную воду

Освященную воду хранят в чистых стеклянных емкостях, ее не ставят в холодильник, лучше хранить ее вместе с другими благоговениями. Если вода испортилась, а это иногда случается, воду нужно вылить, но не в канализацию. Лучше полить этой водой растение в горшке, дерево или вылить туда, где никто не ходит.

Как употреблять святую воду

Освященную воду нужно использовать во всякое добро, ею можно окроплять для благословения людей, животных, растений, дом. Считается, что освященная вода помогает выгонять всякую нечисть.

Принимать такую воду лучше каждый день натощак и с молитвой. При недугах воду можно и нужно пить в любое время.

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