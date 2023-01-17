Що не можна робити на Водохреще 19 січня 2023 року

19 січня завершуються різдвяно-новорічні свята. Вважається, що саме в цей день Іван предтеча охрестив Ісуса в Йордані. Саме тому в цей день так багато уваги приділяється воді, вважається, що вона цього дня змиває всі негаразди, має цілющі властивості, найкращу енергетику. За традицією на Водохреще занурюються в ополонки, освяченою водою окроплюють домівки. У другий святий вечір, якраз перед Водохрещем, готують голодну кутю.

Прикмети та повір'я, що не можна робити на Водохреща

Не потрібно плакати на Водохреще, бо якщо 19 січня лити сльози, можна проплакати до наступного свята. Цей день потрібно провести без сварок і сліз.

Не можна прати, таким чином вода споганюється.

Заборонено робити будь-яку роботу, зокрема прибирати, в'язати, шити.

Також не можна навіть виносити сміття – свято спрямоване на очищення від гріхів.

Не можна ворожити, інакше наврочите біду.

У борг гроші на Водохреще давати не можна — можна залучити бідність до будинку.

Дорогі подарунки – погана прикмета на Водохреще.

Не можна занурюватися у воду без сповіді та причастя.

Набираючи воду чи занурюючись в ополонку, не можна сваритися, бути ображеним, злим. Інакше від негативних думок вода втратить свої цілющі властивості. Варто це робити тільки з чистою душею та добрими помислами

Не варто вживати алкоголь перед тим, як занурюватись у воду.

І не забудьте цього дня говорити близьким добрі слова — на Водохреще вони мають особливу силу.

Читайте також: