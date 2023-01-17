Що не можна робити на Водохреще 19 січня 2023 року

Розповідаємо, що не можна робити на свято Водохреще в матеріалі ТСН.ua
19 січня завершуються різдвяно-новорічні свята. Вважається, що саме в цей день Іван предтеча охрестив Ісуса в Йордані. Саме тому в цей день так багато уваги приділяється воді, вважається, що вона цього дня змиває всі негаразди, має цілющі властивості, найкращу енергетику. За традицією на Водохреще занурюються в ополонки, освяченою водою окроплюють домівки. У другий святий вечір, якраз перед Водохрещем, готують голодну кутю.
Прикмети та повір'я, що не можна робити на Водохреща
- Не потрібно плакати на Водохреще, бо якщо 19 січня лити сльози, можна проплакати до наступного свята. Цей день потрібно провести без сварок і сліз.
- Не можна прати, таким чином вода споганюється.
- Заборонено робити будь-яку роботу, зокрема прибирати, в'язати, шити.
- Також не можна навіть виносити сміття – свято спрямоване на очищення від гріхів.
- Не можна ворожити, інакше наврочите біду.
- У борг гроші на Водохреще давати не можна — можна залучити бідність до будинку.
- Дорогі подарунки – погана прикмета на Водохреще.
- Не можна занурюватися у воду без сповіді та причастя.
- Набираючи воду чи занурюючись в ополонку, не можна сваритися, бути ображеним, злим. Інакше від негативних думок вода втратить свої цілющі властивості. Варто це робити тільки з чистою душею та добрими помислами
- Не варто вживати алкоголь перед тим, як занурюватись у воду.
- І не забудьте цього дня говорити близьким добрі слова — на Водохреще вони мають особливу силу.
Читайте також: