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Що не можна робити на Водохреще 19 січня 2023 року

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Що не можна робити на Водохреще 19 січня 2023 року

Водохреща - що не можна робити

Розповідаємо, що не можна робити на свято Водохреще в матеріалі ТСН.ua

19 січня завершуються різдвяно-новорічні свята. Вважається, що саме в цей день Іван предтеча охрестив Ісуса в Йордані. Саме тому в цей день так багато уваги приділяється воді, вважається, що вона цього  дня змиває всі негаразди, має цілющі властивості, найкращу енергетику. За традицією на Водохреще занурюються в ополонки, освяченою водою окроплюють домівки. У другий святий вечір, якраз перед Водохрещем, готують голодну кутю. 

Прикмети та повір'я, що не можна робити на Водохреща

  • Не потрібно плакати на Водохреще, бо якщо 19 січня  лити сльози, можна проплакати до наступного свята. Цей день потрібно провести без сварок і сліз.
  • Не можна прати, таким чином вода споганюється.
  • Заборонено робити будь-яку роботу, зокрема прибирати, в'язати, шити.
  • Також не можна навіть виносити сміття – свято спрямоване на очищення від гріхів.
  • Не можна ворожити, інакше наврочите біду. 
  • У борг гроші на Водохреще давати не можна — можна залучити бідність до будинку.
  • Дорогі подарунки – погана прикмета на Водохреще. 
  • Не можна занурюватися у воду без сповіді та причастя.
  • Набираючи воду чи занурюючись в ополонку, не можна сваритися, бути ображеним, злим. Інакше від негативних думок вода втратить свої цілющі властивості. Варто це робити тільки з чистою душею та добрими помислами
  • Не варто вживати алкоголь перед тим, як занурюватись у воду.
  • І не забудьте цього дня говорити близьким добрі слова — на Водохреще вони мають особливу силу.

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Дата публікації
Перегляди
514
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