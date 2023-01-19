У курортному Яремчому виникли проблеми з водопостачанням: що сталося

Через дощі погіршилася вода у річці.

У четвер, 19 січня, у курортному містечку Яремче на Прикарпатті тимчасово було призупинено подавання води. Втім, воду таки почали подавати до міста.

Про це повідомили у водоканалі.

Зазначається, що через дощову погоду якість води в річці Жонка значно погіршилась. Напередодні, 18 січня, водоканал припинив закачувати її у верхній басейн. Тому зранку мешканці міста відчули проблеми з водопостачанням.

Спочатку повідомлялося, що тимчасово місто буде без води. Втім, воду таки почали закачувати до верхнього басейну, а також фільтрувати та хлорувати.

"Об й1:00 будуть заповнюватись центральні водопровідні мережі та поступово відновлюватись водопостачання. Важливо: до повного очищення воду вживати після перекип'ятіння", - наголосили у водоканалі.

Як повідомлялося, 19 січня в українських Карпатах погіршилася погода. На горі Піп Іван сильна хуртовина, хоч і незначний мороз - 4 градуси.

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