Что ожидает вас в ближайшие дни: пройдите тест и узнайте

Взгляните на картинку и запомните, что вы первое увидели. Этот тест даст понять, что ожидает вас в ближайшие дни.

На что вы обратили внимание прежде всего: на желтое лицо, черный силуэт женщины или лампочку? Читайте под картинкой расшифровки.

Что вы увидели первым: желтое лицо, лампочка или черный силуэт женщины? / Фото: Фото из открытых источников

Желтое лицо. Этот цвет – символ радости и счастья, благополучия и драгоценности. Он будет привлекать успех во все ваши дела. Если вы что-нибудь запланировали, то в ближайшие дни получите положительные результаты. Главное в этом случае не отчаиваться и делиться всем с близкими людьми. Чем больше вы отпустите, тем больше со временем получите взамен.

Лампочка. Она символизирует свет. Даже если вы до сих пор не можете найти себя, важно просто не сходить с избранного пути. Будете следовать свету своей души, тогда у вас точно все получится. Окружающие вас люди будут завидовать вашим успехам, поэтому очень важно не давать им погасить свет души и искорку в глазах. Как только чувствуете, что начинаете тускнеть, нужно взять паузу и отдохнуть.

Черный силуэт женщины. Она является символом порядка и гармонии. Поэтому вам не нужно никуда спешить, со своей стороны вы уже сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Просто отдохните, займитесь творчеством. Очень важно не позволять внешним факторам нарушить свою гармонию. Пора лучше посвящать только тем людям, которые всегда рядом и отдают последнее, что имеют в сложных ситуациях. Вас ждет несколько черных полос, после которых жизнь наладится.

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