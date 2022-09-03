Что посадить у винограда, чтобы получить хороший урожай

Если у вас небольшой участок, то организовать отдельное место для каждой культуры сложно. Однако некоторые растения, кустарники и деревья можно сажать рядом. Что посадить возле винограда, если вы хотите получить сочные и крупные ягоды — читайте в материале ТСН.ua.

Как известно, если растения не "дружат" между собой, то такое соседство может принести отрицательные последствия. Культуры могут плохо расти, давать маленький урожай или даже перестать развиваться.

Поэтому к высадке нужно подойти со всей серьезностью. Если вы хотите получить большой урожай винограда, нужно рано подумать, с какими растениями рядом ему будет расти комфортно, а какое соседство не принесет ему никакой пользы.

Растения

Очень полезно рядом с виноградом сажать бобовые растения. Они поглощают из воздуха азот и обогащают им почву вокруг. К примеру, замечательными соседями будут горох или бобы.

Большой урожай винограда получится, если рядом с виноградом посадить шпинат, щавель или укроп. А также "хорошими" соседями считаются клубника, рожь и пшеница.

Цветы

Рядом с виноградом рекомендуется сеять двухлетние и однолетние цветы, которые отлично приживутся и станут настоящим украшением сада.

Лучше всего посеять между виноградной лозой однолетние цветы, не отличающиеся глубокой корневой системой. Например, флоксы, астры. Также рядом с виноградом хорошо приживаются незабудки или виолы.

А вот с примулой винограда будет не совсем удобно. Поэтому лучше такого соседства отказаться.