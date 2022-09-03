Що посадити біля винограду, щоб отримати хороший врожай

Якщо у вас невелика ділянка, то організувати окреме місце для кожної культури складно. Однак деякі рослини, кущі та дерева можна садити поряд. Що посадити біля винограду, якщо ви хочете потім отримати соковиті та великі ягоди - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як відомо, якщо рослини не "дружать" між собою, то таке сусідство може принести негативні наслідки. Культури можуть погано рости, давати маленький врожай або навіть перестати розвиватися.

Тому до висаджування потрібно підійти з усією серйозністю. Якщо ви хочете отримати великий врожай винограду, потрібно зарання подумати, з якими рослинами поряд йому буде рости комфортно, а яке сусідство не принесе йому жодної користі.

Рослини

Дуже корисно поруч з виноградом садити бобові рослини. Вони поглинають з повітря азот та збагачують ним ґрунт навкруги. Наприклад, чудовими сусідами будуть горох або боби.

Великий врожай винограду вдасться отримати, якщо поряд з виноградом посадити шпинат, щавель чи кріп. А також "хорошими" сусідами вважаються полуниця, жито та пшениця.

Квіти

Поруч з виноградом рекомендовано сіяти дворічні та однорічні квіти, які чудово приживуться і стануть справжньою прикрасою саду.

Найкраще посіяти між виноградною лозою однорічні квіти, які не відрізняються глибокою кореневою системою. Наприклад, флокси, айстри. Також поряд з виноградом гарно приживаються незабудки чи віоли.

А ось з примулою винограду буде не зовсім комфортно. Тому краще від такого сусідства відмовитися.