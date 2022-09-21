Чумка у щенков

Чума плотоядных – это опасное вирусное заболевание, которое может поражать легкие, нервную систему, желудочно-кишечный тракт или кожу. У щенков может диагностироваться пневмония, развиться паралич и возможен летальный исход.

Если вы обнаружили симптомы заболевания у своего питомца, незамедлительно обратитесь к ветеринарному врачу, который расскажет, чем лечить чумку у щенков.

Симптомы заболевания

Симптоматика этого недуга очень разнообразная, поэтому его бывает трудно диагностировать. Среди наиболее частых признаков выделяют следующие:

повышенная температура тела;

расстройство пищеварения;

вялость и сонливость;

нарушение работы органов дыхательной системы;

снижение аппетита;

изменение состояния кожи и слизистой оболочки глаз.

Причины возникновения чумы у щенков

Чуму плотоядных вызывает вирус. Чаще всего инфицирование происходит воздушно-капельным путем. Кроме того, заболевание передается при контакте с выделениями из глаз, носа или рта, а также с кровью, мочой или слюной зараженного животного.

Можно ли привить собаку против чумки?

Значительно снизить риск заражения питомца чумой плотоядных можно с помощью плановой вакцинации. Для этого обратитесь к ветеринарному врачу для получения подробной консультации.

Чаще всего вакцинацию начинают с возраста 6-9 недель. Ревакцинация обычно выполняется через 2-4 недели. Однако для каждого питомца ветеринарный врач сможет порекомендовать максимально подходящий график вакцинации.

Можно ли отказаться от вакцинации?

В зависимости от образа жизни и условий содержания животного ветеринарный врач может определить индивидуальные риски заражения тем или иным заболеванием. В данном случае речь идет о рекомендованных прививках.

И хотя вакцинация против чумы плотоядных является рекомендованной, из-за высокого распространения вируса в окружающей среде и летальности заболевания она остается крайне важной.

Для обеспечения максимальной защиты животного от вируса ветеринарные специалисты рекомендуют проводить ежегодную ревакцинацию. Индивидуальный график прививок вы можете составить вместе с лечащим врачом вашего питомца.

Что делать, если у животного появились симптомы вируса?

К сожалению, чума плотоядных имеет различную симптоматику, поэтому заподозрить заболевание бывает сложно. Диарея, к примеру, также является признаком отравления или некоторых бактериальных инфекций.

Если вы подозреваете у животного появление чумы плотоядных, обратитесь к ветеринарному врачу. Специалист соберет детальный анамнез и назначит необходимые лабораторные исследования для установления точного диагноза.

Во избежание рисков инфицирования и развития заболеваний рекомендуется следовать плановому календарю прививок, которые необходимы щенкам. Для этого обратитесь к ветеринарному врачу. Он поможет определить список обязательных и рекомендованных прививок для вашего питомца. Кроме того, сотрудник ветеринарной клиники сможет предоставить исчерпывающую информацию о таком заболевании, как чума плотоядных