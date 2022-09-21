Чумка у цуценят

Чума м'ясоїдних — це небезпечне вірусне захворювання, що може вражати легені, нервову систему, шлунково-кишковий тракт чи шкіру. У цуценят може діагностуватися пневмонія, розвинутися параліч, можливий летальний кінець.

Якщо ви виявили симптоми захворювання у свого вихованця, негайно зверніться до ветеринарного лікаря, який розповість, чим лікувати чумку у цуценят.

Симптоми захворювання

Симптоматика цієї недуги дуже різноманітна, тому її буває важко діагностувати. Серед найчастіших ознак виділяють такі:

підвищена температура тіла;

розлад травлення;

млявість і сонливість;

порушення роботи органів дихальної системи;

зниження апетиту;

зміна стану шкіри та слизової оболонки очей.

Причини виникнення чумки у цуценят

Чуму м'ясоїдних викликає вірус. Найчастіше інфікування відбувається повітряно-краплинним шляхом. Крім того, захворювання передається при контакті з виділеннями з очей, носа або рота, а також кров'ю, сечею або слиною зараженої тварини.

Чи можна прищепити собаку проти чумки?

Значно знизити ризик зараження вихованця чумою м'ясоїдних можна за допомогою планової вакцинації. Для цього зверніться до ветеринарного лікаря для отримання детальної консультації.

Найчастіше вакцинацію починають із віку 6-9 тижнів. Ревакцинація зазвичай виконується через 2-4 тижні. Однак для кожного вихованця ветеринарний лікар зможе порекомендувати максимально відповідний графік вакцинації.

Чи можна відмовитись від вакцинації?

Залежно від способу життя та умов утримання тварини ветеринарний лікар може визначити індивідуальні ризики зараження тим чи іншим захворюванням. В даному випадку йдеться про рекомендовані щеплення.

І хоча вакцинація проти чуми м'ясоїдних є рекомендованою, через високе поширення вірусу в навколишньому середовищі та летальності захворювання вона залишається вкрай важливою.

Для забезпечення максимального захисту тварин від вірусу ветеринарні фахівці рекомендують проводити щорічну ревакцинацію. Індивідуальний графік щеплень для вашого улюбленця ви можете скласти разом з ветеринарним лікарем.

Що робити, якщо у тварини виникли симптоми вірусу?

На жаль, чума м'ясоїдних має різну симптоматику, тому запідозрити захворювання буває складно. Діарея, наприклад, також є ознакою отруєння чи деяких бактеріальних інфекцій.

Якщо ви підозрюєте у тварини появу чуми м'ясоїдних, зверніться до ветеринарного лікаря. Фахівець збере детальний анамнез та призначить необхідні лабораторні дослідження для встановлення точного діагнозу.

Щоб уникнути ризиків інфікування та розвитку захворювань, рекомендується слідувати плановому календарю щеплень, необхідних цуценятам. Для цього зверніться до ветеринарного лікаря. Він допоможе визначити список обов'язкових та рекомендованих щеплень для вашого улюбленця. Крім того, співробітник ветеринарної клініки зможе надати вичерпну інформацію про таке захворювання, як чума м'ясоїдних