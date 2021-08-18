День ангела 19 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 19 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

19 августа День ангела отмечают носители пяти имен.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем рождения.

День ангела (именины) 19 августа празднуют: Архип, Макар, Михаил, Кристина, Нонна.

Мужские именины

Архип

Имя Архип греческого происхождения, оно звучало как Архипос, что означает "повелитель лошадей".

Архип — это уверенный и ответственный человек, который не пускает слов на ветер. Друзей у него немного и все они проверены временем. Умеет ставить перед собой амбициозные цели и планомерно их достигать. Имеет высокую работоспособность, ответственность и самодисциплину.

В семье Архип — надежный и любящий человек. Достаточно требователен в быту, но готов много заботы взять на себя. О своих планах не рассказывает даже близким людям.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастлив".

Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-то, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар любит работать и получает истинное удовольствие от работы. Больше склонен к работе руками или работе, связанной с техникой.

Если говорить о семье, то Макар — отличный семьянин и прекрасный отец. Он правда может избаловать детей, так что на мать ложится большая ответственность за воспитание. Макар — совершенно неконфликтный и умеет находить компромиссы. Если в общении с другими людьми он может быть слишком серьезный, то дома он более жизнерадостный и веселый.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста доброжелательный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды, или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с управлением людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Женские именины

Нонна

Лингвисты утверждают, что имя Нонна имеет древнеримские корни, но не могут сойтись в его точном значении. Одни утверждают, что имя Нонна происходит от латинского nonus (переводится как "девять"). Другие говорят, что Нонна означает "монахиня", а происходит от латинского nonnus ("монах").

У Нонны общительный и легкий характер. Она любит быть в центре внимания, а ее прекрасное чувство юмора и элегантность дополняют прекрасный образ привлекательной женщины. К дружбе Нонна относится очень трепетно, а ближайшие ее друзья обычно идут с ней с самого детства. К ней нередко обращаются за советом, ведь Нонна умеет увидеть то, что действительно человеку нужно.

В работе женщина с этим именем проявляет трудолюбие, нестандартный взгляд на любую проблему и умение достигать результата. Это все позволит ей достичь серьезных успехов в трудовой деятельности и укрепить материальное положение.

В семье Нонна — хорошая хозяйка, хотя домашние дела не особо ее вдохновляют. Мама она строгая, хотя детей своих очень любит. Еще можно отметить, что семья непременно будет жить интересной и насыщенной жизнью. Нонна не даст скучать своим близким.

Кристина

Имя Кристина имеет греческое происхождение и в переводе имеет значение "имени Христа" или "посвященная Христу".

Кристина отдает предпочтение красивой жизни. Она рисует себе картинку как в журнале и стремится воплотить ее в жизнь. Ее можно охарактеризовать как доброжелательную и коммуникабельную личность. Она легко находит друзей и они помогают ей по жизни.

На работе Кристина не любит принимать поспешные решения. Она все должна взвесить и знать все за и против. Прекрасно работает на ответственных должностях, но только там где не требуется скорость реакции. Однако она может быть хорошим командным работником, легко находит с коллективом общий язык.

Семья для Кристины значит очень много. Для нее важен домашний уют, поэтому Кристина не любит обсуждать семейные дела. Всю свою энергичность, данную от природы, после замужества направляет на обустройство семейной жизни и дома. Тем более это касается периода, когда появятся дети.

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