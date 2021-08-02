День ангела Ильи 2021: лучшие поздравления в открытках и СМС

На Ильин день отправляйте именинникам красивые поздравления и картинки с днем ангела в прозе и стихах.
В Украине 2 августа празднует Ильин день. Православная церковь чтит память пророка Илии.
Илья — это древнееврейское имя, которое в переводе означает "крепость Господня". Владельцы этого имени свой День Ангела празднуют несколько раз в год: 2 августа, а также 30 сентября, 11 октября, 22 ноября, 18 декабря, 27 января, 3 февраля, 1 марта, 10 апреля.
Поверья
Наши предки верили, что этот святой является покровителем грома и молний, а также воинов. Кроме того, в этот день начинается жатва.
В народе есть поверье, что в этот день Илья катается небом, а один из коней его колесницы опускает в воду подкову — и она становится холодной. Поэтому 2 августа запрещено купаться.
Нельзя также складывать сено — пророк Илья обязательно сожжет его, поразив своей молнией.
На Ильин день обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким именем и отправьте им лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.
Поздравления в стихах
Святым пророком был Илья
В молитве дождь просил у Бога
Предшественником был Христа
Большим стал пророком
Желаю счастья и добра
Любви, тепла в сердцах и света
Чтобы слово Божие вам всегда
Плод в жизни приносило
Плод духа: радость, мир, любовь
Долготерпение и благость
Пусть вера наполняет вас
Праведность и святость!
В День Ильи желаю любви
мощных побед
А главное — крепкого здоровья
Пусть ваш дом хранит Господь
Как песня звонко льется
Пусть хорошо тебе, Илья, живется
Пусть судьба улыбается
здоровье добавляется
Пусть будет праздник на душе
А сердце счастьем богатеет
Пусть фонтан бурлит чувствами
Сбываются все мечты!
Поздравления в СМС
Всех верующих с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, плохих мыслей и плохих поступков!
В Ильин День хочу пожелать вам радости и хорошего настроения. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а ваши родные никогда не будут знать печали и болезней. Храни вас Бог!
Пусть сегодня Илья Пророк одарит тебя и твою семью благами, удачей, убережет ваш родной дом от зла и напасти! Желаем душевного покоя, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!
С Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.