День ангела Ильи 2021: лучшие поздравления в открытках и СМС

День ангела Ильи 2021: лучшие поздравления в открытках и СМС

На Ильин день отправляйте именинникам красивые поздравления и картинки с днем ​​ангела в прозе и стихах.

В Украине 2 августа празднует Ильин день. Православная церковь чтит память пророка Илии.

Илья — это древнееврейское имя, которое в переводе означает "крепость Господня". Владельцы этого имени свой День Ангела празднуют несколько раз в год: 2 августа, а также 30 сентября, 11 октября, 22 ноября, 18 декабря, 27 января, 3 февраля, 1 марта, 10 апреля.

Поверья

Наши предки верили, что этот святой является покровителем грома и молний, а также воинов. Кроме того, в этот день начинается жатва.

В народе есть поверье, что в этот день Илья катается небом, а один из коней его колесницы опускает в воду подкову — и она становится холодной. Поэтому 2 августа запрещено купаться.

Нельзя также складывать сено — пророк Илья обязательно сожжет его, поразив своей молнией.

На Ильин день обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким именем и отправьте им лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

Поздравления в стихах

Святым пророком был Илья

В молитве дождь просил у Бога

Предшественником был Христа

Большим стал пророком

Желаю счастья и добра

Любви, тепла в сердцах и света

Чтобы слово Божие вам всегда

Плод в жизни приносило

Плод духа: радость, мир, любовь

Долготерпение и благость

Пусть вера наполняет вас

Праведность и святость!

В День Ильи желаю любви

мощных побед

А главное — крепкого здоровья

Пусть ваш дом хранит Господь

Как песня звонко льется

Пусть хорошо тебе, Илья, живется

Пусть судьба улыбается

здоровье добавляется

Пусть будет праздник на душе

А сердце счастьем богатеет

Пусть фонтан бурлит чувствами

Сбываются все мечты!



Поздравления в СМС

Всех верующих с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, плохих мыслей и плохих поступков!

В Ильин День хочу пожелать вам радости и хорошего настроения. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а ваши родные никогда не будут знать печали и болезней. Храни вас Бог!

Пусть сегодня Илья Пророк одарит тебя и твою семью благами, удачей, убережет ваш родной дом от зла и напасти! Желаем душевного покоя, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!

С Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления в картинках

liveinternet.ru

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