Девочка спала, а мальчик плакал: в Херсоне составили протокол на пьяную мать, которая отдыхала в баре

Девочка спала, а мальчик плакал: в Херсоне составили протокол на пьяную мать, которая отдыхала в баре

Женщина развлекалась в кафе, а уставшие дети находились рядом.

В Херсоне нетрезвый женщина вместе с двумя маленькими детьми отдыхала в кафе в центре города. Местных жителей возмутило поведение матери и они позвонили в полицию.

Как сообщили в полиции, на место прибыл экипаж работников сектора противодействия домашнему насилию ГУНП.

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В кафе находилась 31-летняя женщина вместе со своими детьми: 5-летним сыном и 4-летней дочкой. Девочка спала на стуле, а мальчик стоял рядом с мамой и плакал. Дети выглядели очень уставшими.

Во время общения с полицейскими женщина вела себя вызывающе и агрессивно, она не понимала, почему ей мешают отдыхать. Она объяснила, что пришла в кафе якобы по просьбе сына, который сильно хотел посмотреть футбольный матч.

Мать утверждала, что планировала вернуться домой сразу после окончания игры.

Правоохранители на служебном автомобиле отвезли женщину с детьми по их месту жительства, ведь сама мать не собиралась никуда уходить.

Полицейские составили административный протокол по ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Напомним, в Днепре отец потерял на детской площадке своего ребенка.

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