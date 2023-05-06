Девять причин: в каком случае невозможно начисление субсидий в Украине

Какая часть граждан не может получить субсидию – девять причин.
Подробно о том, почему гражданам Украины могут не начислить субсидию, напомнили в Министерстве социальной политики. В ведомстве отмечают, что существует девять причин для отказа, и подробно описали каждую из них.
Кто не имеет права на субсидии в Украине
- Если общая площадь жилого помещения свыше 130 кв. метров (для квартиры в многоквартирном доме) или 230 кв. метров (для индивидуального дома). Это правило не распространяется на детские дома домашнего типа, многодетных и названных семей.
- Если член семьи провел финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен в течение последних 12 месяцев. В этом случае существует исключение: если была совершена покупка квартиры (дома) в течение полугода после продажи другой квартиры (дома), являвшихся единственным жилым помещением в собственности лица, и доходы от продажи не были учтены в совокупный доход домохозяйства (нужно добавить документы, которые подтверждают это).
- Если лицо имеет на депозитном счете (счетах) более 100 тысяч гривен на 1 число месяца, когда назначается субсидия. Также это правило действует в случае, когда у лица есть облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен.
- В собственности лица есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке (кроме прицепа и мопеда), и/или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации и выпущенного менее 15 лет назад (кроме прицепа и мопеда).
- У члена семьи или лица из состава домохозяйства есть больше одного жилого помещения в собственности (дом, квартира) по состоянию на 1 число месяца, когда назначается субсидия. Кроме жилья и жилых помещений в общежитиях:
- что принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности;
- расположен в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе;
- на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
- полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их количества за счет государственного или местного бюджета;
- уничтоженного/непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ.
- Лицо не вернуло чрезмерно выплаченную (перечисленную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом.
- Если на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, есть лица, достигшие 18-летнего возраста, однако не получающие доходы, которые могут участвовать при начислении субсидии. Или если они получали среднемесячный совокупный доход меньше минимальной заработной платы и не уплатили ни одного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- На день обращения за назначением субсидии лицо получало от поставщиков услуг/предприятий информацию о наличии просроченной задолженности по оплате услуг (в течение трех месяцев), общая сумма которых превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
- У лица есть долг в исполнительных производствах о взыскании алиментов более чем на 3 месяца. Кроме тех ситуаций, когда задолженность в исполнительных производствах о взыскании алиментов по решению суда погашается частями.