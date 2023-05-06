Девять причин: в каком случае невозможно начисление субсидий в Украине

Какая часть граждан не может получить субсидию – девять причин.

Подробно о том, почему гражданам Украины могут не начислить субсидию, напомнили в Министерстве социальной политики. В ведомстве отмечают, что существует девять причин для отказа, и подробно описали каждую из них.

Кто не имеет права на субсидии в Украине