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Девять причин: в каком случае невозможно начисление субсидий в Украине

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Девять причин: в каком случае невозможно начисление субсидий в Украине

Почему могут отказать в субсидии? / Фото: pixabay.com

Какая часть граждан не может получить субсидию – девять причин.

Подробно о том, почему гражданам Украины могут не начислить субсидию, напомнили в Министерстве социальной политики. В ведомстве отмечают, что существует девять причин для отказа, и подробно описали каждую из них.

Кто не имеет права на субсидии в Украине

  1. Если общая площадь жилого помещения свыше 130 кв. метров (для квартиры в многоквартирном доме) или 230 кв. метров (для индивидуального дома). Это правило не распространяется на детские дома домашнего типа, многодетных и названных семей.
  2. Если член семьи провел финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен в течение последних 12 месяцев. В этом случае существует исключение: если была совершена покупка квартиры (дома) в течение полугода после продажи другой квартиры (дома), являвшихся единственным жилым помещением в собственности лица, и доходы от продажи не были учтены в совокупный доход домохозяйства (нужно добавить документы, которые подтверждают это).
  3. Если лицо имеет на депозитном счете (счетах) более 100 тысяч гривен на 1 число месяца, когда назначается субсидия. Также это правило действует в случае, когда у лица есть облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен.
  4. В собственности лица есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке (кроме прицепа и мопеда), и/или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации и выпущенного менее 15 лет назад (кроме прицепа и мопеда).
  5. У члена семьи или лица из состава домохозяйства есть больше одного жилого помещения в собственности (дом, квартира) по состоянию на 1 число месяца, когда назначается субсидия. Кроме жилья и жилых помещений в общежитиях:
    1. что принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности;
    2. расположен в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе;
    3. на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
    4. полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их количества за счет государственного или местного бюджета;
    5. уничтоженного/непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ.
  6. Лицо не вернуло чрезмерно выплаченную (перечисленную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом.
  7. Если на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, есть лица, достигшие 18-летнего возраста, однако не получающие доходы, которые могут участвовать при начислении субсидии. Или если они получали среднемесячный совокупный доход меньше минимальной заработной платы и не уплатили ни одного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  8. На день обращения за назначением субсидии лицо получало от поставщиков услуг/предприятий информацию о наличии просроченной задолженности по оплате услуг (в течение трех месяцев), общая сумма которых превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
  9. У лица есть долг в исполнительных производствах о взыскании алиментов более чем на 3 месяца. Кроме тех ситуаций, когда задолженность в исполнительных производствах о взыскании алиментов по решению суда погашается частями.

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Дата публикации
Просмотры
1102
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