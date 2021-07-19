Днепр после Киева готовится к потопу: о чем предупреждают горожан

По данным синоптиков, дождь накроет город с 20 по 22 июля.

В Днепре из-за ухудшения погодных условий местных жителей призывают не оставлять под деревьями и на улицах с большим уклоном автомобили.



Об этом на своей странице в социальной сети написал заместитель городского головы Михаил Лысенко.

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"20, 21 и 22 июля мы ожидаем критическое ухудшение погодных условий. Думаю, вы все видели, что сейчас происходит в Германии, Бельгии, части Швейцарии, в Киеве и на западной части нашей страны. Убедительно прошу всех принять необходимые меры по сохранению вашего личного имущества и членов ваших семей", — рассказал Михаил Лысенко.



Он также акцентировал, что во время ухудшения погодных условий нужно плотно закрывать окна и двери, контролировать местонахождение детей и пожилых людей, не оставлять под большими деревьями и на улицах с большим уклоном транспортные средства.



Отметим, что по данным синоптиков, с 20 по 22 июля в Днепре и области ожидаются грозовые дожди, порывы ветра до 12 метров в секунду, а также понижение температуры до 23—25 ​​градусов.



Напомним, что Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, а также вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

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