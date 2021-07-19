Заговор лесников и фермеров: в Испании раскрыли тайну гибели бурого медведя

Землевладельцы и охранники лесов создали группу в WhatsApp, в которой договаривались об убийстве зверя заповедного вида.

Гибель шестилетнего медведя Кашу в испанских Пиренеях весной 2020 года оказалась преднамеренным убийством. Среди главных подозреваемых в этом преступлении — лесник, бывший местный политик и владелец питомника лошадей. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Погибший медведь по имени Кашу был одним из тех, которые родились в Пиренеях после программы реинтродукции, которая внедрялась здесь при поддержке ЕС. Благодаря этой программе количество бурых медведей в здешних горах выросло с трех в 1996 году до примерно 70 на сегодня.

Восстановлению заповедного вида радовались экологи, но этим были недовольны местные фермеры, которые занимаются животноводством, в частности, разведением лошадей, поскольку дикие звери часто нападали домашних животных, особенно весной, после зимней спячки.

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Медведя Кашу нашли мертвым весной 2020 году на дне оврага. Представители местной власти тогда сообщили, что вероятной причиной его смерти стало падение в овраг после драки с другим медведем.

Однако, как установили следователи, настоящей причиной его смерти было отравление, которое устроили местные лесники в сговоре с фермерами. Для этого они подложили на пути зверя убитого оленя, тело которого было нашпигована антифризом. Медведь Кашу умер в муках, на что указывала гримаса боли.

Чтобы осуществить свой план, 140 местных жителей создали группу WhatsApp, в которой выступали против присутствия медведей на их землях.

Судебный процесс по этому делу может состояться в следующем году. "Заговорщики сделают все возможное, чтобы не раскрыть, кто убил медведя. Но социальный процесс уже выиграно: медведь явно жертвой и был убит несправедливо ", — отметила основательница природоохранной организации Джоан Васкес.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области было зафиксировано несколько нападений бурых медведей на домашних животных. Поэтому лесники призвали местных жителей воздержаться от походов в лес.

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