Заговор лесников и фермеров: в Испании раскрыли тайну гибели бурого медведя

Землевладельцы и охранники лесов создали группу в WhatsApp, в которой договаривались об убийстве зверя заповедного вида.
Гибель шестилетнего медведя Кашу в испанских Пиренеях весной 2020 года оказалась преднамеренным убийством. Среди главных подозреваемых в этом преступлении — лесник, бывший местный политик и владелец питомника лошадей. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Погибший медведь по имени Кашу был одним из тех, которые родились в Пиренеях после программы реинтродукции, которая внедрялась здесь при поддержке ЕС. Благодаря этой программе количество бурых медведей в здешних горах выросло с трех в 1996 году до примерно 70 на сегодня.
Восстановлению заповедного вида радовались экологи, но этим были недовольны местные фермеры, которые занимаются животноводством, в частности, разведением лошадей, поскольку дикие звери часто нападали домашних животных, особенно весной, после зимней спячки.
Медведя Кашу нашли мертвым весной 2020 году на дне оврага. Представители местной власти тогда сообщили, что вероятной причиной его смерти стало падение в овраг после драки с другим медведем.
Однако, как установили следователи, настоящей причиной его смерти было отравление, которое устроили местные лесники в сговоре с фермерами. Для этого они подложили на пути зверя убитого оленя, тело которого было нашпигована антифризом. Медведь Кашу умер в муках, на что указывала гримаса боли.
Чтобы осуществить свой план, 140 местных жителей создали группу WhatsApp, в которой выступали против присутствия медведей на их землях.
Судебный процесс по этому делу может состояться в следующем году. "Заговорщики сделают все возможное, чтобы не раскрыть, кто убил медведя. Но социальный процесс уже выиграно: медведь явно жертвой и был убит несправедливо ", — отметила основательница природоохранной организации Джоан Васкес.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области было зафиксировано несколько нападений бурых медведей на домашних животных. Поэтому лесники призвали местных жителей воздержаться от походов в лес.