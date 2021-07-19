В Москве украинец выбросил из окна бывшую девушку и прыгнул вслед

В Москве украинец выбросил из окна бывшую девушку и прыгнул вслед

Инцидент произошел во время конфликта.

В воскресенье вечером, 18 июля, на улице Борисовские Пруды в российской столице 40-летний выходец из Украины выбросил из окна 15 этажа жилого дома бывшую сожительницу и сам прыгнул следом. Дмитрий Титаренко приехал к своей бывшей девушке — 32-летней Юлии Кузьминой, чтобы забрать из квартиры свои вещи.

Об этом сообщает Вечерняя Москва.

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"Между Дмитрием и Юлией возник конфликт, в ходе которого мужчина выбросил бывшую девушку из окна. После этого он выбросился сам. Оба разбились насмерть", — сообщает издание.

Напомним:

В Киеве девушка хотела прыгнуть с моста Патона в реку. Ее спасли патрульные Киева.

Патона в реку. Ее спасли патрульные Киева. Также в Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна. Ее поймали патрульные. Она сопротивлялась и пыталась вырваться.

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