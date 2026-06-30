Дрон РФ атаковал электровоз: пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов

Из-за атаки БПЛА на электровоз возможны задержки пригородных поездов / © "Укрзализныця"

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Вечером 30 июня российские войска нанесли удар беспилотником по электровозу в Днепропетровской области. В результате атаки никто из работников железной дороги не пострадал.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Избежать жертв удалось благодаря оперативной работе мониторинговой группы, заблаговременно обнаружившей воздушную угрозу и предупредившую локомотивную бригаду. Машинисты успели остановить поезд и перейти в укрытие.

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В настоящее время специалисты оценивают характер и масштабы повреждений электровоза.

Из-за инцидента возможны временные изменения в графике движения и задержки отдельных пригородных поездов в регионе.

В Укрзализныце отметили, что продолжают круглосуточно отслеживать воздушные угрозы, чтобы обеспечить безопасность работников и пассажиров и поддерживать движение поездов даже в условиях постоянных российских атак.

Напомним, в «Укрзализныце» также объяснили причину массовых задержек поездов из Польши.

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Массовые перебои в энергетической инфраструктуре на территории Польши привели к сбою в расписании движения поездов, следующих из Варшавы.

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