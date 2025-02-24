ДТЭК устранил 16 тыс. повреждений электросетей с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики ДТЭК устранили 16 тыс. повреждений на электросетях после российских обстрелов

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения было восстановлено 6477 линий электропередачи и 987 объектов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской и столице. Это составляет 98% всех энергообъектов, пострадавших от обстрелов.

За три года полномасштабного вторжения России на территорию Украины ремонтные работы осуществлены 16 001 раз, что свидетельствует о повторном восстановлении каждой линии в среднем более двух раз.

Ремонт проводится только с разрешения военных и ГСЧС из-за высокого уровня опасности на местах. Во время выполнения работ погибли два энергетика, еще 20 получили ранения.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 4,5 млрд грн в обновление сетей для устойчивости энергосистемы.