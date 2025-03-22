ДТЭК выпустил первый экологический атлас о птицах возле Тилигульской ВЭС

Компания ДТЭК выпустила первый Атлас «Островов птиц», являющийся продолжением проекта по попечению о биоразнообразии на Тилигульском лимане (Николаевская обл.), рядом с которым располагается Тилигульская ветроэлектростанция ДТЭК.

Согласно сообщению компании, автором Атласа выступил Игорь Гержик, начальник научно-исследовательского отдела РЛП «Тилигульский», признанный орнитолог Украины и заслуженный фотограф.

В 2024 году он исследовал процесс гнездования птиц и выведения потомства, в том числе на искусственных островах. Исследования проводились для изучения эффективности проекта и возможностей его усовершенствования.

«Несмотря на российские обстрелы юга Украины, миграционный маршрут птиц на Тилигульском лимане не изменился. Птицы возвращаются и успешно гнездятся. По сравнению с 2021 годом количество пар, загнездившееся на «островах птиц», выросло со 195 до 385, а успешность выведения птенцов возросла до 90%, – отмечает Гержик.

В компании добавляют, что Тилигульский лиман – это место гнездования редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский Красный список. На лимане находится 286 видов птиц, которые можно встретить в течение всего года, что составляет около 70% всей орнитофауны Украины.

По результатам исследования, указанного в Атласе "Острова птиц", было определено, что проект компании по обустройству искусственных островов на лимане способствует сохранению краснокнижных птиц.

«Острова птиц» – это вклад ДТЭК ВИДЕ в сохранение орнитологической фауны Украины. Мы понимаем важность проекта и поэтому планируем поддерживать его в дальнейшем», – заявил Олег Соловей, заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ.

Планируется, что Атлас будет выдаваться ежегодно весной и будет отчетом проекта о влиянии искусственных островов на биоразнообразие региона.

Также прессслужба добавляет, что в преддверии сезона весенней миграции птиц компания в сотрудничестве с региональным ландшафтным парком «Тилигульский» профинансировала ремонт искусственных платформ и накрытие их сеном для улучшения условий гнездования и выведения потомства.

Ранее сообщалось, ДТЭК Рината Ахметова получила отчет о выполненных орнитологических исследованиях по перспективному строительству Полтавской ВЭС. По словам заместителя генерального директора ДТЭК ВИЭ Олега Соловея, завершение орнитологических исследований позволяет компании переходить к другим мерам по экологической оценке влияния Полтавской ВЭС, которую будет строить компания.