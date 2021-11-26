ДТП с тремя погибшими в Харькове: появилось видео

Грузовик поехал на красный.

25 ноября в Харькове раздавила такси с тремя людьми. По информации полиции, водитель фуры уехал на красный сигнал светофора.

Опубликована видеозапись момента ДТП, в которой фура после столкновения с легковушкой опрокинулась и раздавила такси с людьми.

На кадрах видно, как грузовик проезжает на красный свет в направлении Салтовского шоссе, он на высокой скорости выезжает на перекресток и пересекает его. Далее грузовик врезается в легковушку, которая ехала на свой зеленый. От удара фуру заносит и разворачивает, и она падает на автомобиль такси.

В такси ехали 40-летняя женщина с внучкой 3-летней внучкой. Все они погибли. Пострадали еще пять человек.

Водитель фуры задержан.