Впервые в мире: в Великобритании мужчине пересадят глаз, напечатанный 3D-принтером

Врачи отмечают, что такой способ имеет преимущества по установлению традиционных протезов.

Стив Варз из Лондона станет первым человеком, которому пересадят глаз с помощью 3D-принтера. Операцию проведут в специализированной клинике Мурфилдс в Великобритании.

Об этом пишет "Би-би-си".

Врачи надеются, что такой глаз будет более реалистичным, чем традиционные акриловые протезы.

"Мне нужен был протез с 20 лет, я всегда стеснялся этого. Этот новый глаз выглядит фантастическим и тот факт, что его изготовили с помощью цифровой 3D-технологии, со временем будет делать его все лучше и лучше", — говорит Стив.

Во время традиционного протезирования пациент должен пройти через двухчасовую сессию для формирования слепка глазницы, прежде чем протез установят и подкрасят, чтобы он выглядел как настоящий глаз.

В больнице Мурфилдс заявляют, что 3D-технология должна помочь сократить время изготовления протеза до двух-трех недель, при этом первый визит к офтальмологу продлится всего полчаса.

Напомним, китайская компания XEV создала бюджетный электрокар Yoyo, напечатанный на 3D-принтере, и представила для него программу замены аккумулятора. Этот городской автомобиль имеет компактную по размеру батарею, которой хватает на 150 км пробега. Она наполняется от зарядной станции, а владельцы машины могут самостоятельно заменять аккумулятор за несколько минут.

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