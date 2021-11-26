Вперше у світі: у Великій Британії чоловіку пересадять око, яке надрукував 3D-принтер

Лікарі зазначають, що такий спосіб має переваги над встановленням традиційних протезів.

Стів Варз із Лондона стане першою людиною, якій пересадять око за допомогою 3D-принтера. Операцію проведуть у спеціалізованій клініці Мурфілдс у Великій Британії.

Про це пише “Бі-бі-сі”.

Лікарі сподіваються, що таке око буде більш реалістичним за традиційні акрилові протези.

"Мені потрібен був протез від 20 років, я завжди соромився цього. Це нове око виглядає фантастичним і той факт, що його виготовили за допомогою цифрової 3D-технології, з часом робитиме його все кращим і кращим", - каже Стів.

Під час традиційного протезування пацієнт повинен пройти через двогодинну сесію для формування зліпка очної ямки, перш ніж протез встановлять та "підфарбують", щоб він виглядав як справжнє око.

У лікарні Мурфілдс заявляють, що 3D-технологія має допомогти скоротити час виготовлення протезу до двох-трьох тижнів, при цьому перший візит до офтальмолога триватиме лише пів години.

Нагадаємо, китайська компанія XEV створила бюджетний електрокар Yoyo, надрукований на 3D-принтері, та презентувала для нього програму заміни акумулятора. Цей міський автомобіль має компактну за розміром батарею, якої вистачає на 150 кілометрів пробігу. Вона наповнюється від зарядної станції, а власники машини можуть власноруч замінювати акумулятор за кілька хвилин.

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