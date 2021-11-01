Жилой квартал из принтера: в США построят 100 домов с помощью 3D-печати

Пока информацию, где начнется строительство и какова будет планировка, держат в секрете

Технология 3D-печати начинает набирать обороты уже и в строительной сфере. Вскоре крупнейший проект по 3D-строительству 100 жилых домов начнут в Остине, штат Техас.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Район, запланированный в Остине, разработанный BIG-Bjarke Ingels Group, всемирно известной командой архитекторов и дизайнеров и строителей.

Дома, полностью или частично напечатанные на 3D-принтере, уже используются для решения жилищной проблемы в странах Африки. Но самый большой в мире проект – район на 100 жилых домов, будет построен в Остине, штат Техас, США. Где начнут строительство и какая планировка будет в инновационных домах пока не известно.

Как работает 3D-печать

3D-строительство позволяет строить дома быстро, дешево и с минимальным привлечением живой рабочей силы. Оно малоотходное, по сравнению с традиционной бетонной кладкой. К тому же, 3D-печать обеспечивает свободу форм: такие дома могут иметь необычно изогнутые линии, которые невозможно достичь при традиционном строительстве.

Этот амбициозный проект – результат сотрудничества между Lennar Group, занимающейся строительством домов в США с 1954 года, и ICON, компанией по строительным технологиям. Последняя известна тем, что напечатала целую улицу домов в Техасе, а также построила Mars Dune Alpha – среду обитания для астронавтов NASA, чтобы имитировать жизнь на Марсе, используя свою технологию печати Vulcan.

Используя запатентованный строительный материал под названием Lavacrete, ICON использует роботизированную систему, которая печатает со скоростью 10 дюймов в секунду, что позволяет быстро собрать конструкцию в кучу.

Напомним, китайская компания XEV создала бюджетный электрокар Yoyo, напечатанный на 3D-принтере, и представила для него программу замены аккумулятора. Этот городской автомобиль имеет компактную по размеру батарею, которой хватает на 150 км пробега. Она наполняется от зарядной станции, а владельцы машины могут самостоятельно заменять аккумулятор за несколько минут.

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