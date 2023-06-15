Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на ЗАЭС

Это третий визит Гросси в ЗАЭС с сентября 2022 года.

В четверг, 15 июня, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре.

Об этом в Телеграмме сообщает НАЭК "Энергоатом".

Также читайте Уровень воды в Херсонской области понижается дальше: какая ситуация в регионе

По его словам, цель поездки – проверить состояние Запорожской АЭС.

Заметим, что Гросси планировал прибыть в Энергодар 14 июня, но из соображений безопасности он решил отложить свой визит. По словам высокопоставленного чиновника, глава МАГАТЭ принял такое решение в связи с возможными рисками, вызванными подрывом российскими солдатами Каховской ГЭС.

Как сообщалось ранее, гендиректор МАГАТЭ Гросси 13 июня прибыл в Киев перед визитом на Запорожскую АЭС. Он заявил, что в настоящее время непосредственной опасности для АЭС нет.

Запорожская АЭС захвачена россиянами с начала марта 2022 года. С тех пор на атомной электростанции находятся представители "Росатома".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.