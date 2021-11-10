Главному палачу донецкой "Изоляции" суд избрал меру пресечения

В течение как минимум двух месяцев он будет находиться под стражей без права внесения залога.

В среду, 10 ноября, Приморский районный суд Мариуполя избрал меру пресечения для главного палача "Изоляции" — донецкого концлагеря для пленных украинцев — российского наемника Дениса Куликовского, известного по прозвищу "Палич".

Как сообщила из зала судебных заседаний корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, по решению суда он будет находиться под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога.

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Во время сегодняшнего судебного заседания сам Денис Куликовский просил для своей же безопасности избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, уточнив, что хотел бы находиться в изоляторе СБУ.

Напомним, что накануне сотрудники СБУ задержали этого "тюремщика" донецкого концлагеря для пленных украинцев. Более полусотни человек заявляли о пытках этим человеком.

На судебном заседании Куликовский заявил, что признает свою вину и раскаивается. На вопрос, что такое для него "Изоляция", сказал: "Это плохое место".

Задержание палача: подсудимый Денис Куликовский дал комментарий

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