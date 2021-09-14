Гранаты, взрывчатка и боеприпасы: на границе с Беларусью обнаружили тайный тайник

На тайник с боеприпасами сотрудники СБУ наткнулись во время антитеррористических учений.
Тайник с военными средствами поражения и взрывчаткой сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ровенской области, когда проводили там антитеррористические учения.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Замаскированный схрон был оборудован в лесополосе возле поселка Бутово на границе с Беларусью. Из тайника было изъято:
- две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
- восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
- пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид)
- два магазина к АК-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.
"Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз. Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования ", — сообщили в спецслужбе.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Кировоградской области правоохранители разоблачили черного археолога. Мужчина продавал представителям криминального мира оружие времен Второй мировой войны.