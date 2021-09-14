Гранати, вибухівка та набої: на кордоні з Білоруссю виявили таємний сховок

На схрон з боєприпасами співробітники СБУ натрапили під час антитерористичних навчань.
Сховок із військовими засобами ураження та вибухівкою співробітники Служби безпеки України виявили на Рівненщині, коли проводили там антитерористичні навчання.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Замаскований схрон було облаштовано у лісосмузі біля селища Бутове на кордоні із Білоруссю. Зі сховку було вилучено:
- дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26;
- вісім ручних гранат РГД-5 із запалами до них;
- п’ять кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);
- два магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.
“Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання”, - повідомили у спецслужбі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
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