Гранати, вибухівка та набої: на кордоні з Білоруссю виявили таємний сховок

Гранати, вибухівка та набої: на кордоні з Білоруссю виявили таємний сховок

На схрон з боєприпасами співробітники СБУ натрапили під час антитерористичних навчань.

Сховок із військовими засобами ураження та вибухівкою співробітники Служби безпеки України виявили на Рівненщині, коли проводили там антитерористичні навчання.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Замаскований схрон було облаштовано у лісосмузі біля селища Бутове на кордоні із Білоруссю. Зі сховку було вилучено:

дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

вісім ручних гранат РГД-5 із запалами до них;

п’ять кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

два магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

“Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання”, - повідомили у спецслужбі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

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