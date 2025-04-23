Deep State создал карту легендарной операции армии УНР

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Аналитический OSINT-проект Deep State и Культурные Силы презентовали карту, посвященную историческому освобождению Крыма в 1918 году. Она показывает маршрут армии УНР под руководством Болбочана, освободившей полуостров от большевиков.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

«На страницах украинской истории есть много выдающихся событий и людей. О них необходимо помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли на осознании того, кем они являются. Крым под руководством Петра Болбочана, чтобы гордиться и наслаждаться мощью и силой наших военных», — отметил соучредитель проекта Deep State Роман Погорелый.

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Карта Deep State позволяет по-новому взглянуть на освободительную операцию 1918 года. Благодаря ежедневному просмотру событий, архивам и источникам, пользователи могут почувствовать историю побед, формирующих современную украинскую идентичность.

«Сейчас мы снова на историческом переломе, требующем переосмысления истории. Вместо жертвенного нарации прошлого, как ряда оккупаций и геноцидов, культура памяти воюющей страны должна строиться в формате истории борьбы. Условно, мы должны помнить не только подвиг героев Крут, но и то, что война — первая советско-украинская — закончилась победой Украины, созданием санитарных зон на Курщине и Воронежщине, поднятием украинских флагов над Белгородом, Таганрогом и Ростовом. И то, что кремлевская „руzzкая весна“ 2014-го — это бледная копия „Украинской весны“ 1918-го, с решительным прорывом Запорожского корпуса армии УНР на Донбасс и в Крым. Мемориализации заслуживают и авторы этих побед — Александр Натиев, Константин Присовский и Петр Болбочан», — высказал свое мнение участник Культурных сил, к.и.н. Иван Дерейко.

Петр Болбочан — ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов. Профессиональный военный, участник Первой мировой войны, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава, активный деятель движения по украинизации российской армии, был также одним из самых успешных полководцев Украинской Народной Республики времен Центральной Рады. Вершиной его военного искусства, а заодно и одной из величайших побед армии УНР стала Крымская операция в апреле 1918 года. В союзе с кайзеровской армией и крымскотатарскими повстанцами Болбочан первым освободил Симферополь от узурпировавших там власть большевиков и привел к поднятию Черноморским флотом украинских флагов. До присоединения Крыма к Украине оставался один шаг — и нет ни одной вины украинских солдат, которые не были сделаны. Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство избрало последнее.

«Даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебна украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко. А в Севастополе была сильная украинская община и там тоже ждали украинцев, и именно поэтому 29 апреля 1918 там состоялось поднятие украинских флагов на кораблях Черноморского флота» — объясняет историк, к.и.н. Сергей Громенко, автор исследования «Забытая победа. Крымская операция Петра Болбочана в 1918 году».

За ходом исторических событий 106-летней давности можно наблюдать изо дня в день на интерактивной карте на сайте Deep State .

Справка

Карта Deep State — это интерактивная карта войны в Украине, которая в режиме почти реального времени показывает изменение линии фронта и контроль над территориями. Она создана на основе открытых данных, OSINT-источников и проверенных аналитических отчетов. Благодаря точности, системному обновлению и удобной визуализации, карта стала авторитетным источником для журналистов, исследователей и военных аналитиков.

Культурные Силы — платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: «Культурный десант», «Книга на фронт», «Фронтовая студия», «Оркестр 59» и другие.