Deep State створив карту легендарної операції армії УНР

мапа

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Аналітичний OSINT-проєкт Deep State і Культурні Сили презентували мапу, присвячену історичному визволенню Криму 1918 року. Вона показує маршрут армії УНР під проводом Болбочана, яка звільнила півострів від більшовиків.

Про це повідомляє пресслужба центру.

«На сторінках української історії є багато видатних подій та людей. Про них необхідно пам’ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є. В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавого боку та привернути якомога більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії — походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових», — зазначив співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий.

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Мапа Deep State дозволяє по-новому подивитися на визвольну операцію 1918 року. Завдяки щоденному перегляду подій, архівам і джерелам користувачі можуть відчути історію перемог, що формують сучасну українську ідентичність.

«Зараз ми знову на історичному переламі, який вимагає переосмислення історії. Замість жертовної нарації минулого, як шереги окупацій і геноцидів, культура пам’яті країни в борні повинна будуватись у форматі історії боротьби. Умовно, ми маємо пам’ятати не тільки подвиг героїв Крут, але й те, що та війна — перша радянсько-українська — закінчилась перемогою України, створенням санітарних зон на Курщині та Воронежі, підняттям українських стягів над Бєлгородом, Таганрогом і Ростовом. І те, що кремлівська «руzzкая вєсна» 2014-го — це бліда копія «Української весни» 1918-го, із рішучим проривом Запорізького корпусу армії УНР на Донбас і в Крим. Меморіалізації заслуговують і автори цих перемог — Олександр Натієв, Костянтин Прісовський і Петро Болбочан», — висловив свою думку учасник Культурних Сил, к.і.н. Іван Дерейко.

Петро Болбочан — ключова постать Визвольних змагань 1917-1921 років. Професійний військовик, учасник Першої світової війни, кавалер орденів св. Анни та св. Станіслава, активний діяч руху з українізації російської армії, він був також одним із найуспішніших полководців Української Народної Республіки доби Центральної Ради. Вершиною його воєнного мистецтва, а заразом й однією з найбільших перемог армії УНР стала Кримська операція у квітні 1918 року. У союзі із кайзерівською армією та кримськотатарськими повстанцями Болбочан першим визволив Сімферополь від більшовиків, що узурпували там владу, та спричинився до підняття Чорноморським флотом українських прапорів. До приєднання Криму до України залишався один крок — і немає жодної вини українських солдат, що його не було зроблено. Між володінням Кримом і союзом із Німеччиною український уряд обрав останнє.

«Навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українських військ, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка. А у Севастополі була сильна українська громада і там теж чекали на українців, і саме тому 29 квітня 1918 року там відбулося підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту» — пояснює історик, к.і.н. Сергій Громенко, автор дослідження «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року».

За перебігом історичних подій 106-річної давнини можна стежити день у день на інтерактивній карті на сайті Deep State .

Довідка

Карта Deep State — це інтерактивна мапа війни в Україні, яка в режимі майже реального часу показує зміну лінії фронту та контроль над територіями. Вона створена на основі відкритих даних, OSINT-джерел і перевірених аналітичних звітів. Завдяки точності, системному оновленню й зручній візуалізації карта стала авторитетним джерелом для журналістів, дослідників і військових аналітиків.

Культурні Сили — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.