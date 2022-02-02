Харьковчане выйдут на Ходу за украинский Харьков

В субботу 5 февраля в Харькове состоится Марш Единства: Шествие за украинский Харьков.

Акция призвана продемонстрировать единство харьковских патриотов перед угрозой полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщается на странице МАРШ ЕДИНСТВА | Шествие за украинский Харьков.

"Сегодня Харьков снова в опасности. Российские войска поджидают на наших границах, а коллаборантские силы уже давно ведут свою антиукраинскую информационную кампанию. Харьков должен объединиться и снова продемонстрировать свой характер и готовность еще более упорно защищаться. Во времена реальных угроз военного нападения, харьковчане выйдут на улицы города и скажут всему миру: "Харьков – украинский город!", — говорится в анонсе организаторов, общественного объединения "Штаб обороны Харьковщины".

Марш будет проходить без партийной символики, разрешены только государственные флаги.

Шествие начнется с Майдана Конституции в 14.00.