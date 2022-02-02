Харків’яни вийдуть на Ходу за український Харків

У суботу 5 лютого у Харкові відбудеться Марш Єдності: Хода за український Харків.

Акція покликана продемонструвати єдність харківських патріотів перед загрозою повномасштабної російської агресії.

По це повідомляється на сторінці МАРШ ЄДНОСТІ | Хода за український Харків.

"Сьогодні Харків знову у небезпеці. Російські війська чатують на наших кордонах, а колаборантські сили вже давно ведуть свою антиукраїнську інформаційну кампанію. Харків має об'єднатися та знову продемонструвати свій характер й готовність ще завзятіше захищатися. У часи реальних загроз військового нападу, харків'яни вийдуть на вулиці міста та скажуть усьому світу: "Харків - українське місто!", - йдеться у анонсі організаторів, громадського об’єднання "Штаб оборони Харківщини".

Марш проходитиме без партійної символіки, дозволені лише державні прапори.

Хода розпочнеться з Майдану Конституції о 14.00.