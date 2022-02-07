Выходные и праздничные дни в марте 2022 года: когда будут отдыхать украинцы? / Pexels

Как будем отдыхать в марте 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Как будем отдыхать в марте 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Какие праздники и памятные даты будут праздновать украинцы в марте 2022, читайте в материале ТСН.ua.

В марте 2022 украинцев ждет девять официальных выходных дней. Именно в этом месяце празднуют Международный женский день, который всегда приходится на 8 марта. В связи с этим украинцы получат еще один выходной.

Согласно Кодексу законов о труде в Украине Международный женский день 8 марта является официальным нерабочим днем. В 2022 году праздник приходится на вторник. Именно поэтому распоряжением Кабинета Министров Украины №1004-р (от 26 августа 2021 года) понедельник, 7 марта, также будет выходным днем ​​с переносом на 12 марта (суббота). То есть по случаю праздника украинцы будут отдыхать 4 дня (5, 6, 7 и 8 марта). Также в выходные будут субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Календарь выходных дней на март 2022 года

Также в марте 2022 года украинцы будут праздновать несколько религиозных праздников, в том числе большие праздники: продолжение Масленицы (1-6 марта), Прощенное воскресенье (6 марта), Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи (9 марта), честь памяти 40 мучеников Севастийских (22 марта). 7 марта начинается Великий пост, а 19 марта верующие проводят Вселенскую родительскую субботу.

А еще в марте 2022 украинцы празднуют Национальный день гвардии (26 марта), Международный день таксиста (22 марта) и Всемирный день водных ресурсов (22 марта).

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