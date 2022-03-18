Как найти жилье за ​​рубежом: сервисы поиска убежища для беженцев

Оказавшись под огнем российских агрессоров, спасая жизни своих детей, многие украинцы ищут убежища за границей. ТСН.ua собрал сервисы и платформы, которые помогут найти жилье.
Если вы решили покинуть Украину, очень желательно заранее позаботиться о жилье, чтобы не оказаться в опасной ситуации.
ТСН.ua собрал полезные платформы и ссылки, которые должны помочь в поиске жилья в разных странах мира. Предложения, в основном, бесплатные.
Shelter for UA Жилье по всей Украине. Больше всего предложений в европейских странах, но есть и на других контенентах. Жилье на этой платформе можно искать самостоятельно, а можно попросить о помощи волонтеров, заполнив соответствующую форму на платформе.
icanhelp.host Искать можно по всему миру. Для этого надо выбрать населенный пункт, посмотреть, кто предлагает там бесплатное жилье для украинцев, и написать владельцу. Чаще всего здесь предлагают убежище эмигранты из Восточной Европы.
Прихисток В поиске нужно выбрать Украину или мир, затем отфильтровать страну и выбрать категорию лиц, ищущих жилье (женщины, дети, пожилые люди, животные и т.д.).
Host4Ukraine Чтобы выбрать здесь жилье, нужно зарегистрироваться на платформе, найти жилье и написать его хозяину.
#StrongTogether Литовский портал, где предоставляют жилье беженцам из Украины.
News.airbnb На этой платформе бесплатное жилье предоставляется только на короткий срок.
Сouchsurfing Платформа для поиска бесплатного жилья.
Help380 Портал, который помогает в поиске жилья.
eu4ua Платформа, которая предоставляет жилье беженцам в Европе; Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тыс. украинских беженцев.
euroguide.live Жилье для беженцев в ЕС и другая полезная информация.
Airbnb Бесплатное жилье для 100 тыс. украинских беженцев.
Допомагай Сервис для поиска бесплатного жилья в Украине и за границей. Найти жилье здесь можно непосредственно на сайте. Те, у кого нет смартфонов, а это пожилые люди, или смартфоны утеряны, могут позвонить по номеру бесплатной горячей линии 080 0332238. Волонтеры-операторы работают круглосуточно и обязательно примут звонок. Операторы не только размещают объявления, но и проверяют их безопасность и актуальность. Отзывы на этом сервисе позволят сориентироваться и избежать неприятных ситуаций.
ukraine take shelter Платформа для предоставления беженцам жилья.
Shelter for UA Сервис для тех, кто предлагает или ищет жилье.
Мапа допомоги Предоставляет в разных странах мира приюты, транспорт, больницы, разнообразные консультации.
Перелік пропозицій для біженців в разных регионах Польши.
Ресурсы для отслеживания очередей в пунктах пропуска:
Карта пунктов пропуска, которая показывает их загруженность
База данных для отслеживания очередей на границах Украины