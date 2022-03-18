Как найти жилье за ​​рубежом: сервисы поиска убежища для беженцев

Как найти жилье за ​​рубежом: сервисы поиска убежища для беженцев

Оказавшись под огнем российских агрессоров, спасая жизни своих детей, многие украинцы ищут убежища за границей. ТСН.ua собрал сервисы и платформы, которые помогут найти жилье.

Если вы решили покинуть Украину, очень желательно заранее позаботиться о жилье, чтобы не оказаться в опасной ситуации.

ТСН.ua собрал полезные платформы и ссылки, которые должны помочь в поиске жилья в разных странах мира. Предложения, в основном, бесплатные.

Shelter for UA Жилье по всей Украине. Больше всего предложений в европейских странах, но есть и на других контенентах. Жилье на этой платформе можно искать самостоятельно, а можно попросить о помощи волонтеров, заполнив соответствующую форму на платформе.

icanhelp.host Искать можно по всему миру. Для этого надо выбрать населенный пункт, посмотреть, кто предлагает там бесплатное жилье для украинцев, и написать владельцу. Чаще всего здесь предлагают убежище эмигранты из Восточной Европы.

Прихисток В поиске нужно выбрать Украину или мир, затем отфильтровать страну и выбрать категорию лиц, ищущих жилье (женщины, дети, пожилые люди, животные и т.д.).

Host4Ukraine Чтобы выбрать здесь жилье, нужно зарегистрироваться на платформе, найти жилье и написать его хозяину.

#StrongTogether Литовский портал, где предоставляют жилье беженцам из Украины.

News.airbnb На этой платформе бесплатное жилье предоставляется только на короткий срок.

Сouchsurfing Платформа для поиска бесплатного жилья.

Help380 Портал, который помогает в поиске жилья.

eu4ua Платформа, которая предоставляет жилье беженцам в Европе; Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тыс. украинских беженцев.

euroguide.live Жилье для беженцев в ЕС и другая полезная информация.

Airbnb Бесплатное жилье для 100 тыс. украинских беженцев.

Допомагай Сервис для поиска бесплатного жилья в Украине и за границей. Найти жилье здесь можно непосредственно на сайте. Те, у кого нет смартфонов, а это пожилые люди, или смартфоны утеряны, могут позвонить по номеру бесплатной горячей линии 080 0332238. Волонтеры-операторы работают круглосуточно и обязательно примут звонок. Операторы не только размещают объявления, но и проверяют их безопасность и актуальность. Отзывы на этом сервисе позволят сориентироваться и избежать неприятных ситуаций.

ukraine take shelter Платформа для предоставления беженцам жилья.

Shelter for UA Сервис для тех, кто предлагает или ищет жилье.

Мапа допомоги Предоставляет в разных странах мира приюты, транспорт, больницы, разнообразные консультации.

Перелік пропозицій для біженців в разных регионах Польши.

Ресурсы для отслеживания очередей в пунктах пропуска:

Карта пунктов пропуска, которая показывает их загруженность

База данных для отслеживания очередей на границах Украины