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Как очистить духовку от масляных пятен: народные средства

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Как очистить духовку от масляных пятен: народные средства

Как очистить духовку от масляных пятен: народные средства / Фото: pixabay.com

Отмыть духовку бывает очень тяжело. Конечно, лучше протирать ее салфеткой, смоченной в воде с уксусом, каждый раз после использования. Однако этот способ не может заменить полноценную мойку. Как отмыть духовку от пятен — читайте в материале ТСН.ua.

К сожалению, не всегда можно сразу заметить слой жира, скопившийся на стенках духовки. А когда начинаешь его отмывать, приходится тратить много времени и сил. При этом не всегда хочется использовать химию. Как же быть? Попытайтесь некоторые народные средства.

Как очистить духовку: простая инструкция

Если вам нужно отмыть духовку от жира, нужно сделать всего несколько шагов.

  1. Надеть резиновые перчатки, чтобы не повредить руки.
  2. Достать из духовки решетки, листы и другие лежащие там предметы.
  3. Все съемные части поместите в объемную миску, налейте теплой воды и добавьте моющее средство.
  4. Нанесите каплю средства на мягкую губку и протрите дополнительно съемные части.
  5. Также с помощью губки протрите стены духовку и дверцу.

Обратите внимание, что нагревательные элементы лучше не затрагивать.

Если вам тяжело отмыть весь жир, можно его размягчить. Включите духовку на несколько минут и поставьте температуру примерно 50 градусов. Затем выключите и заканчивайте очистку.

Чтобы окончательно смыть моющее средство, протрите все части духовки чистой салфеткой или губкой.

Чем отмыть духовку: народные средства

Для очищения духовки подойдут и некоторые народные средства:

  1. Уксус – на губку нужно нанести небольшое количество уксуса, тщательно протереть стенки духовки, оставить средство на 2 часа, а затем смыть. Не забудьте очистить духовку чистой салфеткой.
  2. Сода – сначала стеклянную дверцу нужно протереть губкой, затем нанести на нее немного соды и подождать полчаса. Протереть влажной тряпкой.
  3. Соль – особенно сложные масляные пятна поможет удалить именно поваренную соль. Ее нужно насыпать горкой на пятно и оставить, пока цвет соли не станет темным. Затем тщательно промыть духовку.
  4. Нашатырный спирт – очень прост в применении. Необходимо нанести его на губку, протереть все стены. Оставить на ночь, затем тщательно смыть.

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