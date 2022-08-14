Как очистить духовку от масляных пятен: народные средства

Отмыть духовку бывает очень тяжело. Конечно, лучше протирать ее салфеткой, смоченной в воде с уксусом, каждый раз после использования. Однако этот способ не может заменить полноценную мойку. Как отмыть духовку от пятен — читайте в материале ТСН.ua.
К сожалению, не всегда можно сразу заметить слой жира, скопившийся на стенках духовки. А когда начинаешь его отмывать, приходится тратить много времени и сил. При этом не всегда хочется использовать химию. Как же быть? Попытайтесь некоторые народные средства.
Как очистить духовку: простая инструкция
Если вам нужно отмыть духовку от жира, нужно сделать всего несколько шагов.
- Надеть резиновые перчатки, чтобы не повредить руки.
- Достать из духовки решетки, листы и другие лежащие там предметы.
- Все съемные части поместите в объемную миску, налейте теплой воды и добавьте моющее средство.
- Нанесите каплю средства на мягкую губку и протрите дополнительно съемные части.
- Также с помощью губки протрите стены духовку и дверцу.
Обратите внимание, что нагревательные элементы лучше не затрагивать.
Если вам тяжело отмыть весь жир, можно его размягчить. Включите духовку на несколько минут и поставьте температуру примерно 50 градусов. Затем выключите и заканчивайте очистку.
Чтобы окончательно смыть моющее средство, протрите все части духовки чистой салфеткой или губкой.
Чем отмыть духовку: народные средства
Для очищения духовки подойдут и некоторые народные средства:
- Уксус – на губку нужно нанести небольшое количество уксуса, тщательно протереть стенки духовки, оставить средство на 2 часа, а затем смыть. Не забудьте очистить духовку чистой салфеткой.
- Сода – сначала стеклянную дверцу нужно протереть губкой, затем нанести на нее немного соды и подождать полчаса. Протереть влажной тряпкой.
- Соль – особенно сложные масляные пятна поможет удалить именно поваренную соль. Ее нужно насыпать горкой на пятно и оставить, пока цвет соли не станет темным. Затем тщательно промыть духовку.
- Нашатырный спирт – очень прост в применении. Необходимо нанести его на губку, протереть все стены. Оставить на ночь, затем тщательно смыть.