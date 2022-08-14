Как очистить духовку от масляных пятен: народные средства

Отмыть духовку бывает очень тяжело. Конечно, лучше протирать ее салфеткой, смоченной в воде с уксусом, каждый раз после использования. Однако этот способ не может заменить полноценную мойку. Как отмыть духовку от пятен — читайте в материале ТСН.ua.

К сожалению, не всегда можно сразу заметить слой жира, скопившийся на стенках духовки. А когда начинаешь его отмывать, приходится тратить много времени и сил. При этом не всегда хочется использовать химию. Как же быть? Попытайтесь некоторые народные средства.

Как очистить духовку: простая инструкция

Если вам нужно отмыть духовку от жира, нужно сделать всего несколько шагов.

Надеть резиновые перчатки, чтобы не повредить руки. Достать из духовки решетки, листы и другие лежащие там предметы. Все съемные части поместите в объемную миску, налейте теплой воды и добавьте моющее средство. Нанесите каплю средства на мягкую губку и протрите дополнительно съемные части. Также с помощью губки протрите стены духовку и дверцу.

Обратите внимание, что нагревательные элементы лучше не затрагивать.

Если вам тяжело отмыть весь жир, можно его размягчить. Включите духовку на несколько минут и поставьте температуру примерно 50 градусов. Затем выключите и заканчивайте очистку.

Чтобы окончательно смыть моющее средство, протрите все части духовки чистой салфеткой или губкой.

Чем отмыть духовку: народные средства

Для очищения духовки подойдут и некоторые народные средства: