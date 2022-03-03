Кто может выйти на пенсию в 2022 году / Pexels

Как получить пенсию и социальные выплаты в военное время – инструкция

Как получить пенсию и социальные выплаты в военное время – инструкция

Сегодня, 3 марта, служба приступит к доставке пенсии и субсидии для более трех миллионов клиентов по всей территории страны.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна сообщила, что правительство приняло подготовленные Минсоцполитики альтернативные способы выплаты пенсий и денежной помощи во время военного положения на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения, а также для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора. Они позволят обеспечить бесперебойность в выплатах пенсий и социальной помощи.

"Мы насчитали более 10 млн пенсий, более 3 млн выплат соц пособий и субсидий. Сейчас решаем вопрос доставки средств тем, кто получает пенсии на руки, не на карты. С 4 марта начнется выплата пенсий, с 7 – социальных пособий", — заявила она.

А глава «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что сегодня, 3 марта, служба приступит к доставке пенсии и субсидии для более трех миллионов клиентов по всей территории страны.

Если вы у себя дома — ждите доставки пенсии или можете забрать самостоятельно ее в ближайшем отделении почты.

Если вы сменили место жительства, изучите инструкцию от «Укрпочты».

Если вы изменили место жительства в связи с военными действиями, позвоните по телефону 0800 300 545 (кнопка 2) и сообщите следующую информацию: