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Как получить пенсию и социальные выплаты в военное время – инструкция

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Как получить пенсию и социальные выплаты в военное время – инструкция

Кто может выйти на пенсию в 2022 году / Pexels

Сегодня, 3 марта, служба приступит к доставке пенсии и субсидии для более трех миллионов клиентов по всей территории страны.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна сообщила, что правительство приняло подготовленные Минсоцполитики альтернативные способы выплаты пенсий и денежной помощи во время военного положения на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения, а также для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора. Они позволят обеспечить бесперебойность в выплатах пенсий и социальной помощи.

"Мы насчитали более 10 млн пенсий, более 3 млн выплат соц пособий и субсидий. Сейчас решаем вопрос доставки средств тем, кто получает пенсии на руки, не на карты. С 4 марта начнется выплата пенсий, с 7 – социальных пособий", — заявила она.

А глава «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что сегодня, 3 марта, служба приступит к доставке пенсии и субсидии для более трех миллионов клиентов по всей территории страны.

Если вы у себя дома — ждите доставки пенсии или можете забрать самостоятельно ее в ближайшем отделении почты.

Если вы сменили место жительства, изучите инструкцию от «Укрпочты».

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Если вы изменили место жительства в связи с военными действиями, позвоните по телефону 0800 300 545 (кнопка 2) и сообщите следующую информацию:

  • ФИО получателя
  • адрес получения пенсии до марта 2022 года
  • паспортные данные
  • свой номер телефона
  • способ получения выплаты
  • новый адрес доставки

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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