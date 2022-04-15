Как вырастить зелень на подоконнике

Что из зелени лучше выращивать на подоконнике кухни, на балконе, как ухаживать за петрушкой, укропом, салатом в квартире - в материале ТСН.ua

Что можно выращивать на подоконнике кухни, квартиры, на балконе.

Выращивать на подоконнике квартиры или на балконе можно не только цветы, но и разнообразную зелень. Особенно это пригодится в условиях войны или когда нет дачи или какого-то земельного участка. На подоконнике зелень растет не хуже, чем на грядке. Преимущества выращивания зелени на подоконнике в том, что ее можно выращивать круглый год, не зависимо от погодных условий.

Какую зелень лучше выращивать и когда

Для посадки и выращивания обычно подбираются быстрорастущие культуры, которым не требуется особого ухода - укроп, петрушка, салат, базилик, шпинат. Основное, чтобы эти культуры хорошо росли на закрытых балконах или подоконниках. Сажать можно в любое время, главное обеспечить растениям норму света и полив. Если высевать укроп или петрушку и другую зелень зимой, когда мало света, нужно обеспечить дополнительное освещение в виде люминесцентных или обычных ламп дневного света.

Секреты выращивания зелени на подоконнике

Как вырастить укроп

Семена укропа можно высевать постоянно через каждые 3-4 недели. Основное для укропа – хорошее освещение, поэтому важно выбрать светлое место, чтобы было не менее шести часов ежедневного света. С октября по март растение желательно освещать дополнительно. Наиболее подходящий температурный режим для укропа, так и для другой зелени – это 17–20⁰С. При более высокой температуре желательно выносить зелень на открытый балкон.

Сначала подготовьте семена – замочите их в воде на одни-двое суток, периодически меняя воду. В емкость, в которой будете высаживать семена для дренажа, желательно положить керамзит. Можно использовать почву для комнатных растений, садовую землю, основное, что она была рыхлой.

Для посева семян нужно сделать канавки не глубже 1,5 см. Посеяв укроп, не слишком засыпьте его землей и полейте. Накройте емкость с укропом пленкой и поставьте в темное место на неделю. Когда появятся всходы, нужно их проредить, так чтобы между ростками расстояние было не менее 3 см. Урожай укропа можно срывать уже через 30-40 дней.

выращивание укропа

Как вырастить петрушку на подоконнике

Петрушку можно выращивать как семенами, так и корнеплодами. Для выращивания семенами их нужно предварительно замочить, так же как и семена укропа. Можно просто положить семена петрушки во влажную ткань на пару дней в теплом месте. Емкость и грунт для петрушки подготовить так же, как для укропа. Лучшая температура для выращивания петрушки +18-20°C. Петрушку можно не накрывать плёнкой, зато поливать нужно регулярно через день. Когда через 2 недели появятся первые ростки петрушки, ее так же, как укроп, нужно проредить. Ростки петрушки любят уже повыше температуру – +15-28°C. Если посадить корнеплоды петрушки, не нужно будет ждать две недели пока прорастут первые ростки и урожай можно будет получить гораздо быстрее.

Петрушка так же как и укроп требовательна к свету, поэтому если посеять ее весной, об освещенности можно будет не беспокоиться. При посеве петрушки первый урожай убирают через 1,5-3 месяца после посева, если посадить корнеплоды петрушки – через месяц, полтора.

выращивание укропа на подоконнике

Как вырастить шпинат

Если создать оптимальные условия для выращивания шпината на подоконнике можно получить вкусные и ароматные листья. В стрессовых ситуациях зелень шпината становится мелкой и горькой по вкусу. Что нужно для шпината – так это освещение, (если не хватает нужно организовать дополнительное) и оптимальная температура в пределах 18–22⁰С. При более высокой температуре растения вытягиваются. Шпинат хорошо переносит прохладную температуру и даже при 10⁰С можно собрать хороший урожай, поэтому лучше вынести его на балкон.

Как вырастить салат на подоконнике

Семена салата растут довольно быстро, а если его накрыть пленкой, это может ускорить появление ростков. Пленку нужно снять через 2-5 дней после того, как появилась первые всходы. Как и другая зелень, салат любит много света и своевременный полив без застоя влаги. Для салата важно достаточное пространство, потому как только он взойдет, лучше его рассадить. Таким образом можно получить пышные кусты с большими листьями. Урожай салата можно собирать уже через 30 дней.

вырастить салат в квартире

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