Як виростити зелень на підвіконні

Що із зелені краще вирощувати на підвіконні, на балконі, як доглядати за петрушкою, кропом, салатом у квартирі - в матеріалі ТСН.ua

Що можна вирощувати на підвіконні кухні, квартири, на балконі

Вирощувати на підвіконні квартири чи на балконі можна не лише квіти, а й різноманітну зелень. Особливо це стане пригоді в умовах війни та коли немає дачі чи якоїсь земельної ділянки. На підвіконні зелень росте не гірше, ніж на грядці. Переваги вирощування зелені на підвіконні в тому, що її можна вирощувати цілий рік, незалежно від погодних умов.

Яку зелень краще вирощувати та коли

Для посадження та вирощування зазвичай підбираються культури, що швидко ростуть та яким не потрібно особливого догляду - кріп, петрушка, салат, базилік, шпинат. Основне, щоб ці культури добре росли на закритих балконах або підвіконнях. Садити можна у будь-який час, головне забезпечити рослинам норму світла та поливання. Якщо висівати кріп чи петрушку та іншу зелень зимою, коли мало світла, потрібно забезпечити додаткове освітлення у вигляді люмінесцентних або звичайних ламп денного світла.

Секрети вирощування зелені на підвіконні

Як виростити кріп

Насіння кропу можна висівати постійно, через кожні 3-4 тижні. Основне для нього - хороше освітлення, тому важливо вибрати світле місце, щоб було не менше шести годин щоденного світла. Від жовтня до березня рослину бажано освітлювати додатково. Найбільш відповідний температурний режим для кропу, як і для іншої зелені - це 17-20 ⁰ С. Якщо теплішає, зелень бажано виносити на відкритий балкон.

Спочатку підготуйте насіння - замочіть його у воді на одну-дві доби, періодично змінюючи воду. В місткість, яку висаджуватиме насіння, для дренажу бажано покласти керамзит. Можна використовувати ґрунт для кімнатних рослин, садову землю, основне, що він був пухким.

Для посіву насіння потрібно зробити канавки не глибше 1,5 см і посіяти туди насіння. Не потрібно занадто засипати насіння кропу землею, бо не проросте. Обов'язково полийте. Накрийте місткість з кропом плівкою і поставте в темне місце на тиждень. Коли з'являться сходи, потрібно їх прорідити, так щоб між паростками відстань була не менше 3 см. Урожай кропу можна зривати вже через 30-40 днів.

вирощування на підвіконні укропу

Як виростити петрушку на підвіконні

Петрушку можна вирощувати як насінням, так і коренеплодами. Для вирощування насінням, його потрібно попередньо замочити, так само як і насіння кропу. Можна просто покласти насіння петрушки у вологу тканину на кілька днів у теплому місці. Місткість та ґрунт для петрушки підготувати так само як для укропу. Найкраща температура для вирощування петрушки +18-20°C. Петрушку можна не накривати плівкою, зате поливати потрібно регулярно через день. Коли через десь за два тижні з'являться перші паростки петрушки, її, так само, як кріп потрібно прорідити. Паростки петрушки полюбляють вже дещо вищу температуру +15-28°C. Якщо посадити коренеплоди петрушки, не потрібно буде чекати два тижні, поки проростуть перші паростки, урожай можна буде отримати набагато швидше.

Петрушка, так само, як і кріп, вибаглива до світла, тому якщо посіяти її навесні, про освітленість можна буде не турбуватися. Під час посіву насіння петрушки перший урожай збирають через 1,5-3 місяці, якщо посадити коренеплоди рослини - через місяць, півтора.

вирощування петрушки на підвіконні

Як виростити шпинат

Якщо створити оптимальні умови для вирощування шпинату на підвіконні, можна отримати смачне та ароматне листя. У стресових ситуаціях шпинат стрілкується, зелень стає дрібною і гіркою на смак. Що потрібно для шпинату - так це освітлення, (якщо не вистачає потрібно організувати додаткове) та оптимальна температура в межах 18–22⁰С. За вищої температури рослини повитягуються. Шпинат добре переносить прохолодну температуру і навіть за 10 ⁰ С можна зібрати хороший урожай, тому коли він проросте, краще винести його на балкон.

Як виростити салат

Насіння салату росте досить швидко, а якщо його накрити плівкою, це може прискорити появу паростків. Плівку потрібно зняти через 2-5 днів після того, як з'явилися перші сходи. Як і інша зелень, салат любить багато світла та своєчасний полив, без застою вологи. Для салату важливий достатній простір, тому щойно він зійде, краще його розсадити. Таким чином можна отримати пишні кущі з великим листям. Урожай салату можна збирати вже за 30 днів.

вирощування салату на підвіконні

Читайте також: