Когда и как обрезать малину, чтобы получить отличный урожай

Осенью кусты малины нуждаются в особом внимании. Особенно это касается ремонтантной малины. Как обрезать малину и когда, как позаботиться о ремонтантной малине в осенний период, читайте в материале ТСН.

Правильная обрезка и подкормка малины осенью стимулирует интенсивный рост и урожайность в следующем году.

Когда нужно обрезать малину

Осень – лучшая пора для обрезки малины. Если обычную малину лучше обрезать в начале осени или в середине до прихода устойчивого холода, то ремонтантные сорта малины (это сорта, приносящие урожай дважды за сезон, плоды созревают до наступления морозов) нужно проводить максимально поздно осенью, в ноябре, а то, в зависимости от погодных условий, и в декабре с приходом устойчивых морозов.

Если ремонтантную малину обрезать слишком рано, то все питательные вещества не успеют поступить со стеблей в корни, и в следующем году можно не ждать удачного урожая.

Как правильно обрезать малину

Для хорошего урожая. малину нужно прореживать каждые 2-3 года, периодически пересаживать лишние побеги на другое место.

Если малина будет загущена, она станет болеть и плохо родить.

Что именно нужно обрезать:

Засохшие ветки срезаем, они в любом случае уже не будут давать плоды.

Обрезать нужно двухлетние стебли, найти их легко – они отличаются по внешнему виду от молодых, зеленых веточек.

Побеги, на которых много зеленых листьев, обрезаем в половину длины.

Можно обрезать стебли под самый корень, чтобы не проникали и не размножались вредители и насекомые.

Рекомендуют в каждом кусте оставить по 5 здоровых стеблей.

Как обрезать ремонтантную малину

Малинку ремонтантных сортов рекомендуют одним из способов:

Низкая обрезка – когда обрезку проводят низко, под корень. В этом случае обрезается вся надземная часть, благодаря этому все возможные фитопатогены и вредители удаляются с участка. В этом случае для здорового урожая не требуется каких-либо дополнительных обработок химическими веществами.

Можно применять высокую обрезку ремонтантной малины. Она подойдет для тех, у кого нет летних сортов малины. В таком случае обрезаем стебель малины только наполовину, оставляя стебли примерно 1 м высотой. При такой обрезке летом можно будет собрать небольшой урожай и полноценный урожай осенью.

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