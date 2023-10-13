Звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис умилила Сеть встречей с маленькой украинкой

Американская актриса и посол доброй воли UNHCR Кристин Дэвис умилила Сети своим разговором с девочкой Марией из Украины.

Звезда сериала "Секс в большом городе" познакомилась с маленькой переселенкой из Николаева во время визита в Молдову. Актриса пообщалась с Марией и расспросила ее о ее жизни.

Кристин поинтересовалась у девочки, откуда она приехала и кто сейчас ждет ее в Украине. Как поделилась маленькая Маша, она уже два года вместе с мамой находится в Молдове, а на родной Николаевщине их ждут бабушка и дедушка. Также девочка поделилась, что очень скучает по своему дому и друзьям, которые остались в Украине.

Кристин Дэвис с Машей из Николаева / Фото: скриншот с видео

Вместе с девочкой и другими детьми, которые находятся в Молдове, звезда кино сделала мягкие игрушки.

Кристин Дэвис с Машей из Николаева / Фото: скриншот с видео

Напомним, что Кристин Дэвис поддержала украинских беженцев во время своего визита в Кишинев в сентябре этого года. Актриса выразила свое восхищение украинцами.

"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились как единое целое, доставляя надежду в эту очень печальную ситуацию. Я была глубоко тронута чрезвычайной силой, которую демонстрируют беженцы. Никто не планирует. становиться беженцом, и, несмотря на болезненный опыт разлуки с родными и близкими, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове", — выловилась Кристин.

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