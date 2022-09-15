Когда убирать тыкву и какие признаки ее созревания

Во время первых заморозков плоды арбуза могут подмерзнуть и будут плохо храниться. Поэтому важно собрать тыкву вовремя, определив по внешним признакам степень его зрелости. Но если заморозки ранние, можно ускорить созревание тыквы. Рассказываем, как определить, созрела ли тыква и ее можно собирать и как, в случае заморозков, ускорить ее созревание

Когда убирать тыкву

Срок созревания тыквы можно подсчитать, используя информацию на пакетиках с семенами. На них обычно указано, сколько дней требуется для созревания урожая конкретного сорта. Но этот метод годится только если лето оказалось теплым и солнечным.

Как правило, тыкву в зависимости от сорта, в Украине собирают с конца августа по ноябрь.

Признаки, по которым можно понять, что тыква созрела

Плотность коры. На коре зрелой тыквы не должно оставаться вмятин. Исключением является мускатный сорт тыквы, у которого кора тоньше и может оставлять вмятины. Спелость мускатной тыквы определяют по цвету кожицы – она должна быть светло-коричневой или бежевой. Кора у зрелой тыквы обыкновенной приобретает насыщенно-желтый, коричневый или оранжевый оттенок.

У спелых овощей отчетливо выражен рисунок. Он отсутствует только у зеленоплодных сортов и у тыквы Бенинказа, которая при созревании покрывается белым налетом.

Жесткая, деревянная плодоножка при созревании становится светлее.

Как и арбуз, при постукивании по коре спелая тыква издает не глухой, а звонкий звук.

Если разрезать созревшую тыкву, то мякоть внутри ее будет плотной, а не рыхлой, а семена - с твердой кожицей. Исключением являются голосеменные тыквы, у которых на семенах нет защитной оболочки.

Как ускорить созревание тыквы

Рассказываем способы, которые помогут ускорить созревание тыквы.

Приблизительно за три недели до ожидаемого похолодания удалите все цветки на батогах тыквы и привите верхушки молодых побегов. В таком случае растение направит все питательные вещества на развитие уже завязавшихся плодов.

Если на растении много мелких тыкв, часть из них, а иногда и все, нужно удалить, чтобы крупные экземпляры успели созреть.

Для более быстрого созревания тыквы попробуйте в апреле посеять семена на рассаду в глубокие горшки, а затем в огород.

Растение созреет быстрее и даст большие плоды, если удобрять его в период плодоношения. Ускорить созревание тыквы поможет выращивание на компостной куче. Здесь растения не только лучше питаются, но и дополнительно прогреваются.

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