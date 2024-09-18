Будут ли мобилизовать парней 18-25 лет: нардепы разошлись в мыслях

По словам нардепа Федиенко, есть договоренность (очевидно, устная) с ТЦК, чтобы не мобилизовывать военнообязанных 18-25 лет, признанных ограниченных пригодными. Нардеп Гончаренко утверждает, что их все равно мобилизуют.

ТЦК уже получили приказ от Минобороны не мобилизовать парней 18-25 лет, имевших статус военнообязанных и признанных ограниченно пригодными к военной службе.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире "Новости.LIVE".

Этот приказ должен действовать до принятия законопроекта о запрете мобилизовать младше 25 лет. Пока этот документ не был принят. По словам Федиенко, парламентский комитет безопасности поддержал законопроект о запрете мобилизации ограниченно пригодных мужчин 18-25 лет.

"Закон – это долгая история. Пока проголосуют, пока подпишет президент. Но уже сейчас, насколько я знаю, есть договоренность с Министерством обороны о приказе в ТЦК, чтобы не мобилизовывать тех военнообязанных, которые имели возраст от 18 до 25 лет и которые были на время военного положения ограниченно пригодными", – говорит нардеп.

Мобилизация такой категории лиц возможна только в добровольном порядке.

В то же время другой депутат Алексей Гончаренко опроверг заявление своего коллеги и утверждает, что ТЦК по-прежнему мобилизует ребят 18-25 лет, имеющих статус не призывников, а военнообязанных.

"Нардеп Федиенко наверняка не очень понимает, как работает Минобороны. Но "ТЦК уже получили приказ" – это не в телефонном режиме, это должны сделать приказ и прислать его на Сухопутные войска и дальше на ОК и дальше на все ТЦК. Сказать по телевизору "не мобилизуем" – не работает. Армия – единственная, наверное, структура в государстве, в которой политическая воля не работает. Нет бумажки – нет работы. Поэтому не нужно рассказывать и успокаивать людей. Это – неправда. Пока мы не увидели приказ Минобороны – до этого мобилизация людей до 25 лет будет продолжаться", – резко заявил Гончаренко.

Мобилизация "ограниченно пригодных" до 25 лет: что известно о юридической коллизии

Напомним, что в Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, не имеющих военного опыта и имеющих статус "призывников". Однако с "ограниченно пригодными" младше 25 лет вышла коллизия.

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, или состоят на военном учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежат мобилизации.

Также статус военнообязанного имеют лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно годных в военное время. Так что в отношении них не действует норма о "мобилизации с 25 лет".

В качестве примера можно привести недавний инцидент в Закарпатье. В Ужгороде мобилизовали 22-летнего парня, хотя мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации. В ТЦК в свою очередь объяснили, что поскольку парень состоит на учете не как призывник, а как военнообязанный, то подлежит мобилизации.

В Генштабе заявили, что не поддерживают изменения в законодательстве, которые бы развязали юридическую коллизию, когда мужчин до 25 лет, ранее имевших статус "ограниченно пригодных" и освобожденных от срочной службы в мирное время, сейчас могут мобилизовать.

Ранее экс-омбудсменка Людмила Денисова назвала три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать.

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