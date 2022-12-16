Компания HHLA передала гуманитарную помощь из Гамбурга в Одессу

15 декабря три контейнера с медицинскими принадлежностями и товарами первой необходимости на сумму около 150 тыс. евро прибыли из Гамбурга в Одесский порт железнодорожным транспортом. Товары были приобретены за счет немецкой компании Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и пожертвований ее сотрудников.

Помощь была доставлена через собственную транспортную европейскую сеть HHLA и предназначена для жителей и медицинских учреждений Одесского региона, а также других южных регионов Украины, в том числе деоккупированных территорий.

"Мы чувствуем обязанность оказать гуманитарную помощь в связи со страданием населения Украины из-за продолжающейся российской агрессии. Поэтому мы намерены заявить о своей солидарности с людьми в Одесской области путем доставки товаров первой необходимости. Я бы хотела поблагодарить всех сотрудников, принявших участие в организации доставки и которые приобщились к гуманитарной кампании своими профессиональными навыками или пожертвованиями", – сказала Ангела Тыцрат, глава Исполнительного Совета HHLA.

"С первого дня войны командой Гуманитарного Координационного штаба (ОКС) Одесской области проводится сбор информации о потребностях населения и переселенцев. Мы организуем транспортную и складскую логистику, распределяем гуманитарную помощь и контролируем ее использование. Для покрытия потребностей привлекаются как отечественные, так и международные доноры. Мы искренне благодарны компании HHLA, которая откликнулась на нашу просьбу и приобрела медицинские товары и товары первой необходимости для жителей нашего региона", – прокомментировал глава ГКШ Одесской области Алексей Черный.

"Мы абсолютно уверены, что благодаря тесному сотрудничеству руководства всех задействованных компаний группы HHLA с Гуманитарным Координационным штабом (ГКШ) Одесской области, оказанная гуманитарная помощь будет доставлена туда, где она наиболее необходима. Это только первая партия помощи, но мы планируем дальнейшее сотрудничество в отношении поставок гуманитарного груза", – подчеркнула Гамбург-Амбассадор, вице-президент ГП "Контейнерный Терминал Одесса" Светлана Яровая.

Справка:

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – одна из передовых логистических компаний в Европе. Имея разветвленную сеть морских портовых терминалов в Гамбурге, Одессе, Таллинне и Триесте, отличное внутреннее сообщение и сочетание с интермодальными хабами в Центральной и Восточной Европе, HHLA представляет собой логистический и цифровой узел для транспортных потоков будущего. Бизнес-модель компании базируется на инновационных технологиях и устойчивом развитии. HHLA является материнской компанией ГП "Контейнерный Терминал Одесса" – крупнейшего контейнерного терминала Украины, осуществляющего свою деятельность на территории Одесского порта с 2001 года.