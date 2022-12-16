Компанія HHLA передала гуманітарну допомогу з Гамбурга до Одеси

15 грудня три контейнери з медичним приладдям та товарами першої необхідності на суму близько 150 тис. євро прибули з Гамбурга до Одеського порту залізничним транспортом. Товари були придбані за рахунок німецької компанії Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) та пожертв її працівників.

Допомога була доставлена через власну транспортну європейську мережу компанії HHLA та призначена для мешканців і медичних закладів Одеського регіону, а також інших південних регіонів України, в тому числі деокупованих територій.

"Ми відчуваємо обов’язок надати гуманітарну допомогу з огляду на страждання населення України через триваючу російську агресію. Тому ми маємо намір заявити про свою солідарність з людьми в Одеській області шляхом доставки товарів першої необхідності. Я би хотіла подякувати всім співробітникам, що прийняли участь в організації доставки та долучились до гуманітарної кампанії своїми професійними навичками чи пожертвами", – сказала Ангела Тицрат, голова Виконавчої Ради HHLA.

"З першого дня війни командою Гуманітарного Координаційного штабу (ГКШ) Одеської області проводиться збір інформації про потреби населення та переселенців. Ми організовуємо транспортну та складську логістику, розподіляємо гуманітарну допомогу та контролюємо її використання. Для покриття потреб залучаються як вітчизняні, так і міжнародні донори. Ми щиро вдячні компанії HHLA, яка відгукнулася на наше прохання та придбала медичні товари і товари першої необхідності для мешканців нашого регіону", – прокоментував голова ГКШ Одеської області Олексій Чорний.

"Ми абсолютно впевнені, що завдяки тісній співпраці керівництва всіх задіяних компаній групи HHLA з Гуманітарним Координаційним штабом (ГКШ) Одеської області, надана гуманітарна допомога буде доставлена туди, де вона є найбільш необхідною. Це лише перша партія допомоги, але ми плануємо подальшу співпрацю щодо поставок гуманітарного вантажу", – наголосила Гамбург-Амбассадор, віцепрезидент ДП "Контейнерний Термінал Одеса" Світлана Ярова.

Довідка:

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) є однією із передових логістичних компаній у Європі. Маючи розгалужену мережу морських портових терміналів у Гамбурзі, Одесі, Таллінні та Трієсті, відмінне внутрішнє сполучення та сполучення з інтермодальними хабами в Центральній та Східній Європі, HHLA представляє собою логістичний та цифровий вузол для транспортних потоків майбутнього. Бізнес-модель компанії базується на інноваційних технологіях та сталому розвитку. HHLA є материнською компанією ДП "Контейнерний Термінал Одеса" – найбільшого контейнерного терміналу України, що здійснює свою діяльність на території Одеського порту з 2001 року.