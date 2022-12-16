ФІФА заборонила Зеленському виступити перед фіналом ЧС-2022 з меседжем миру – CNN

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу-2022, який відбудеться у неділю, 18 грудня.

Про це повідомляє CNN.

Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис.

Зазначається, що в Офісі президента були здивовані негативною відповіддю ФІФА.

Проте переговори між Україною та ФІФА тривають. CNN звернулися до ФІФА за коментарем, але поки що не отримали відповіді.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з головою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. У цій розмові він наголосив, що принципи олімпійського руху не передбачають потурання державам-терористам.

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