Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 15,5 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 19 октября зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 538 человек, 7 776 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 852 человека, а 193 069 человек вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 660 273 человека;
- выздоровели — 2 337 194 человека;
- летальных исходов — 61 348;
- проведено ПЦР-тестов — 13 642 447.
С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.