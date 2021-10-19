Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 15,5 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 19 октября зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 538 человек, 7 776 пациентов выздоровели.

Также читайте Когда мир выйдет из пандемии коронавируса: в ВОЗ дали оптимистичный прогноз

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 852 человека, а 193 069 человек вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 660 273 человека;

выздоровели — 2 337 194 человека;

летальных исходов — 61 348;

проведено ПЦР-тестов — 13 642 447.

С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

Новости мира: ЕС может удалить Украину из "зеленого списка" из-за вспышки коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку