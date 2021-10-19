Гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше узнать нашу душу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 октября 2021 рассказывает, что Рыбам не стоит забывать о друзьях, а Ракам — об интуиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Справедливость"

Всегда помните о последствиях своих поступков. В отношениях ищите баланс. А на работе следует найти «золотую середину».

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж жезлов"

Задумайтесь над своими словами. В отношениях не стоит ранить ними партнера. На работе прорубают свой путь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка мечей"

Двигайтесь вперед. В отношениях заберите "повязку" с глаз. В движении по карьерной лестнице вам могут сделать больно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховная жрица"

Не забывайте о собственной интуиции. В любви прислушайтесь к голосу сердца. А на работе услышьте наконец внутренний голос.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Все движется вперед. В любви отправляйтесь куда-то вместе. А на работе вас могут ожидать командировки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Ум — ваше основное оружие. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. А на работе время становиться успешным.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Утоли свои чувства. На работе стоит поработать с комплексами. А в отношениях двигаться дальше.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте быт основой всего. На работе вас ожидают вызовы. В отношениях можете поссориться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте ради будущего. В отношениях пройдите проверку средствами. На работе задумайтесь над развитием.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Звезда"

Все прекрасно. Наслаждайтесь отношениями и не начинайте нового на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Может быть трудно. В отношениях не стоит ссориться. А на работе — делать чужую работу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о друзьях. В любви стоит наслаждаться чувствами. А на работе ищите верных коллег.

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