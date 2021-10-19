Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 15,5 тисяч.

В Україні станом на ранок 19 жовтня зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 538 людей, 7 776 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 852 особи, а 193 069 людей вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 660 273 особи;

одужало – 2 337 194 особи;

летальних випадків – 61 348;

проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

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