Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 700.

В Украине по состоянию на утро 25 августа зафиксировано 727 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 20 человек, еще 382 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 682 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 12 855 человек;

методом ИФА — 2 110 человек;

экспресс-тестами — 11 239 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 276 590 человек;

выздоровели — 2 202 160 человек;

летальных исходов — 53 521;

проведено ПЦР-тестов — 11 857 352.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

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