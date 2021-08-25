Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 700.
В Украине по состоянию на утро 25 августа зафиксировано 727 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 20 человек, еще 382 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 682 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 12 855 человек;
- методом ИФА — 2 110 человек;
- экспресс-тестами — 11 239 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 276 590 человек;
- выздоровели — 2 202 160 человек;
- летальных исходов — 53 521;
- проведено ПЦР-тестов — 11 857 352.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.